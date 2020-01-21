貿發局下月辦「教育及職業博覽」　料提供2600就業機會

由香港貿發局主辦的一年一度「教育及職業博覽」，將於下月6至9日在香港會議展覽中心舉行。是次博覽吸引約880間代表20個國家及地區的機構參與，包括教育機構、專業學會及公私營機構等，莘莘學子及求職者可免費入場，索取升學、進修、工作假期及就業資訊。 是次展覽將有即場招聘及面試機會，除了私營機構，不少政府部門及公營機構亦會現場招聘，預計有逾2,600個就業機會。

教育及職業博覽」將於下月6至9日在香港會議展覽中心舉行。（鄧穎琳攝）

博覽分為「教育」及「職業」兩部份，「教育」展區匯聚多間大學及專上教育學院；亦有職業專才教育機構。

反修例風波下，不少同學有意海外升學，博覽除設有美國、法國、日本及中國內地的升學講座，亦返有「國際交流村」，多國駐港領事館及官方認可機構都會在場為參觀者提供升學及就業環境的最新資訊。參與的國家及地區包括美國、加拿大、日本、韓國、馬來西亞、俄羅斯、奧地利、阿根廷、匈牙利等。

「職業」方面，除了有去年深受歡迎的「廚藝日」，亦新增了「航空日」、「未來科技人才日」、「機械工程日」。

展覽亦邀請了中文補習名師林溢欣在2月6日下午1時半到場分享DSE的應試貼士。若有意做YOUTUBER者，亦可出席同日下午2時半的分享會，「微辣」的加蔥及Yelo將會到場。