警務處照舊「教育及職業博覽」擺攤位招募　貿發局：會加強保安

教育及職業博覽將於下月舉行，貿發局副總裁周啟良透露，今年警務處將繼續參展，規模與去年相若但招聘人數會比去年多，並相信有青年人願意投身警隊。另外，因應武漢肺炎疫情，貿發局會屆時會加強清潔場地、向參加者提供口罩等。

貿發局今日（21日）舉行記者會，簡介每年一度的「教育及職業博覽」將於下月6至9日在灣仔會展舉行。他在記者會上透露，多個政府部門，如警務處、入境處、海事處、消防處、勞工處、海關及懲教署，今年將繼續參展。

他稱，據知警隊需要大量人手，今年警隊參展攤位面積與去年一樣，預計招聘人數會比去年多：「相信不會比去年少，只會比往年多」，相信有青年人會願意投身警隊。

貿發局：暫沒計劃要檢查隨身行李

被問及會否加強警務處攤位及展覽保安時，周啟良強調，貿發局將公眾安全放在首位，屆時將加強保安，但暫沒計劃檢查入場人士隨身行李。

周啟良又指，是次展覽吸引約880間來自20個國家及地區的機構參與，包括教育機構、專業學會及公私營機構等，規模與往年相若。他希望不論有何政治訴求及背景的人士，都不要騷擾活動，讓年輕人可索取升學就業資訊，思考前路。

他補充指，過去數個月貿發局一直舉辦大型展覽和研討會，並與主辦單位溝通，亦毋須腰斬活動，希望是次展覽可如期舉行。考慮到是次入場參觀者以本地人為主，相信人流不會受大影響。

香港警察過去多次在博覽上招聘警員、督察及輔警等職位。（資料圖片 / 林若勤攝）

周啟良：沒聽聞有僱主要求「避請」大學生

對於社會有討論指有僱主打算不聘請大學畢業生，周啟良稱沒印象有企業或機構要「避請」近幾屆畢業的大學生，反而有不少機構希望吸納年輕人入行，提供不同工種、加開職位或晉升途徑。

因應武漢肺炎疫情在內地持續擴散，周啟良強調重視參展商及參觀者的健康及安全，除與衛生防護中心保持溝通，亦會參考2003年「沙士」做法，加強場地清潔，在詢問處、登記處等位置擺放清潔液及口罩，供參展商及參觀者取用。