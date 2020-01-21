【7.21半年】港島多個港鐵站有靜坐　數十人銅鑼灣站叫口號

元朗西鐵站去年年7月21日發生白衣人毆打市民事件。今日是「7.21」半周年，港鐵再次宣布提早關閉元朗站。網上呼籲市民於多區聚集，包括在元朗站附近舉行放映會，亦有網民發起在港鐵杏花邨站及柴灣站靜坐，以提醒港人毋忘7.21事件中，警方延遲接近40分鐘才到場協助受襲市民。 銅鑼灣站內也有約30人靜坐。他們在晚上約10時半散去，未有發生任何衝突。

【21:52】銅鑼灣站內靜坐人士呼籲市民明晚8時，到荔枝角收押所外集會，聲援被捕人士。

【20:44】港鐵銅鑼灣站內有數十名市民聚集，他們坐在地上，並高呼「7.21唔見人」、「解散警隊」等口號，現場和平。

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杏花邨港鐵站內有數名身穿黑衣的人，在地上張貼有關7.21元朗白衣人無差別攻擊市民的海報及文宣。（鄧穎琳攝）

要求警方致歉 鄧炳強辭職

【19:50】一名有份張貼文宣的黑衣人發言時，要求警方就當晚未有及時到場阻止白衣人無差別攻擊市民致歉，又要求現任警務處處長鄧炳強就事件辭職，並獨立調查立法會議員何君堯的在7.21事件中的角色，以及政府成立獨立調查委員會調查事件。

【19:30】杏花邨港鐵站內，數名身穿黑衣的人士在閘機外地上，張貼有關7.21元朗白衣人無差別攻擊市民的海報及文宣，並用電腦播放有關7.21的短片，吸引十多名市民駐足觀看。