【逃犯條例】警六月至今處理1429宗涉手機作證物案件　涉3721電話

反修例風波至今未平，近7,000人被捕。近日有被捕者表示，其已上鎖手機內部分即時通訊紀錄被控方列為呈堂證據之一，但他在被捕後從未向警方透露其手機的解鎖密碼，他上庭前亦未獲告知警方已取得有關搜查令。 保安局局長李家超今日（8日）回應立法會議員莫乃光提問，重申警方可在獲得搜查令後查閱手機內容。他透露去年6月至今，警方共處理1,429宗涉及手機作為證物的案件，當中涉及3,721個被捕人或疑犯的手機。

李家超表示，由去年6月至今，警方共處理1,429宗涉及手機作為證物的案件，當中涉及3,721個被捕人或疑犯的手機。（資料圖片）

李家超表示，由去年6月至今，警方共處理1,429宗涉及手機作為證物的案件，當中涉及3,721個被捕人或疑犯的手機，有關個案均在獲法庭頒出搜查令下進行。他又指，一般而言警方會在取得法庭搜令後，才會為手機進行數碼法理的檢驗，檢驗後取得的證據，會在相關案件的公開審訊中呈堂。

緊急情況才可無手令檢查電話內容

李家超又指警方在獲得搜查令後，查閱被捕人士的手機內容。他又引述高等法院在2017年10月27日一案件判詞，指警方有權在被捕人士附近及現場，檢取手提電話，但只有在緊急情況下，才可在沒有獲得搜查令情況下，而查看這些電話的電子內容。判詞亦指出，就允許警務人員在緊急情況下，可以毋須獲得搜查令，而查看拘捕後，檢取的手提電話，或其他類似裝置的電子內容。

李家超指，警務人員一直謹守通例下的規定，執法機關調查時，如有需要會根據相關法例申請搜查令，以獲得搜查處所，或在處所找到的物件、文件及資料的權力，如裁判官認為申請不合適，可以拒絕頒出搜查令。