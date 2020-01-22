楊潤雄向全港校長老師發信　冀諒解局方有責任處理損專業教師

農曆新年前夕，教育局局長楊潤雄以「各去春來 苗長花開 庚子鼠年 繼往開來」為題，回顧過去一年，感謝老師校長為教育盡心盡力，又指去年是困難的一年，社會動盪中出現不少矛盾及分歧，令寧靜的校園受到干擾。 楊潤雄又指，有個別有損教師專業的事情，教育局有責任慎重處理，「是為了維護整體教師和學生的利益，乜是為了鞏固公眾對教師的信心，我希望大家諒解」，最後他希望「大家送舊迎新，把煩惱和不快放下，以積極樂觀心情迎接未來。」

楊潤雄指校長及老師是人類靈魂的工程師，以生命影響生命，為一代又一代的學生，為香港的未來，肩負重責；他指學生的知識及接收到的資訊已不單是來自老師和課本，越來越多是來自社會和互聯網，難以分清真偽容易使學生人云亦云；因此，校長和老師作為「學習促進者」的角色更形重要，需要帶領、教導、解惑，幫助學生走正確的道路。

他又指，去年是困難一年，社會在動盪中出現不少矛盾和分歧，亦令本來寧靜的校園受到干擾，他指深深體會到，全賴校長及老師緊守崗位、發揮專業精神，確保學校的日常運作維持平穩暢順，學生校園生活亦安穩下來。

楊潤雄指，對於個別有損教師專業的事情，教育局有責任慎重處理，予以糾正，「這是為了維護整理教師和學生的利益，也是為了鞏固公眾對教師的信心，我希望大家諒解」。