【武漢肺炎】澳門首確診　港澳碼頭口罩售罄　市民不擔心疫情

內地新型冠狀病毒疫情持續擴大，截至今日（22日）上午10時，內地新型冠狀病毒確診440宗，9人死亡。澳門今日（12日）公布首宗確診個案，患者來自武漢，曾於賭場逗留。 於上環港澳碼頭，離境大堂未有特別措施，但有不少旅客均戴上口罩。商場便利店內的消毒啫喱及口罩售罄，另一間商店亦將消毒液等放於當眼處。有於澳門工作的市民稱不擔心疫情，認為澳門當局已做足防疫措施，例如賭場出入口有人量度體溫。

▼武漢肺炎疫情擴散 內地戒備▼

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澳門當局今日（22日 ）公布首宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，於上環港澳碼頭未見有防疫措施，商場保安亦未有戴上口罩。不過，記者現場所見不少進出禁區的旅客均有戴上口罩。

碼頭商場的便利店未有出售口罩及消毒液，只有將消毒濕紙巾放於收銀處，職員稱口罩及消毒液分別於今日及周二售罄。而另一間商店則將消毒液等放在當眼處，午飯時間有不少人入內向職員査詢及選購。



賭場內不准口罩 澳門上班族不怕沙士重現

居於珠海、須每日來回澳門上班的張先生，今日帶同兩名年幼子女回港過年。他稱不擔心疫情，坦言因工作需要「無得驚。」他認為當局的防疫措施做得足夠，如出入賭場均須量度體溫，惟賭場內不准戴口罩。他稱因家中有年幼子女，故會做好個人衞生，如會戴上口罩及多洗手，認為本港於防疫有經驗，不怕沙士重現。

澳門公布首宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，上環港澳碼頭港澳碼頭離境大堂未有特別措施或告示。（張嘉敏攝）

從深圳到港的李小姐稱不知道澳門有確診個案，未決定會否前往澳門。她稱對肺炎疫情不感擔心，認為國內的防疫措施做得好，而大部分人亦自律戴上口罩。問及會否影響她前往澳門，她坦言不會：「不可因為這些影響生活 ，」又稱如果覺得擔心，「連碼頭都很危險了。」港人洪先生亦於今日前往澳門探親，他稱自己會做足消毒，又會避免到人多的地方。他表示不怕會重演沙士，因本港對於防疫已有足夠經驗。