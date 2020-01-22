【武漢肺炎】醫生父母前線抗疫　居港武漢人新年取消回鄉憂心雙親

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴散，武漢有15名醫務人員被感染，內地亦加強對武漢進出人員管控，取消旅行團，亦呼籲外地人如非必要切勿前往。 在本港工作的武漢人小月（化名）接受《香港01》訪問，說因應疫情已經放棄在農曆新年回鄉團聚，她的父母在武漢的醫院工作，更令她憂心忡忡，「父母在武漢的醫院工作，現在疫情擴大也有了確診病例」。父母雖獲發隔離衣及N95口罩，但新年已被取消休假，亦難避免接觸疑似個案，「不敢主動問，擔心愈問愈可怕，沒有消息就是最好的消息」。

父母醫院發現確診病例 已奔赴抗疫前線

武漢成疫區，居港武漢人小月1月初仍對疫情持觀望態度，是否買票仍猶疑不決，直至官方公布國內肺炎確診病例數以百計，只好打消回鄉過年的念頭。

小月的父母是武漢一間醫院的手術室醫生，雖然並非集中治療肺炎病人的武漢金銀潭醫院，但亦發現確診個案。小月說，早前院方已向醫護人員派發隔離衣及N95口罩，隨着疫情擴大至「人傳人」，父母要「下水」協助應戰，難避免接觸疑似個案，因此擔心得難以入睡。

居港武漢人小月的父母，是武漢醫院的醫生，在手術室前線抗疫，小月坦言有擔憂。（資料圖片 / 中央電視台）

武漢氣氛緊張 父母每日報平安

父母每天向女兒報平安，但心裏明白這是新病毒，還未知確實病毒來源，也沒有特效藥，他們亦因要隨時候命而取消外遊，整個城市均瀰漫緊張氣氛，口罩也被搶購一空，嘆言「不敢主動問，擔心愈問愈可怕，沒有消息就是最好的消息」。

至於隔離情況，以小月所知呼吸內科及急診科醫生只要接觸病患或疑似病患，無論是否有症狀均要被隔離觀察，確保安全才可回家，部份醫護人員亦被抽調到最前線，醫院的普通科病人也明顯減少。

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疫症前不認識華南市場 不吃野味

對於吃野味的人，小月感憤怒，指疫情爆發前不認識華南海鮮市場，也從不吃野味，估計現在也沒有人敢吃吧。

首次無回鄉度歲 憂心家鄉

第一年不能與父母團年，小月無奈地說「也沒有辦法」，身邊有不少非來自武漢的內地朋友也取消回鄉，擔心家鄉也有爆發疫情風險。她原本打算與他們留港過節，最後決定到澳洲旅行，過一個熱辣辣、沒有家人的農曆新年。