被捕中學生比例升　李桂華︰對細路因嬲怒犯法感唔開心

反修例示威浪潮持續，警方早前指，留意到2902名學生被捕，佔總被捕人數的40.6%，其中在9月開學後，被捕學生人數及比例均有上升趨勢，而當中中學生佔總學生被捕人數，比例亦由以開學前的27.6%，開學後提升至41.7%，即由77人增加至1093人。 有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華接受訪問指，有關現象令人憂慮，他亦罕有提及個人感受，指以前拘捕到壞人「會開心」，但眼見太多中學生被捕，自己了解過被捕年輕人的心態，指普通細路因為「嬲怒」干犯嚴重罪行，「我係覺得好唔開心。」

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及總督察周學賢表示，中學生被捕人數及比例上升。（羅君豪攝）

據警方數字，反修例事件衍生的被捕人數，去年6月至今年1月19日，共拘捕7143人，包括5327男、1816女，年齡介乎11至84歲，主要罪行包括非法集結、暴動、管有攻擊性等。有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢表示，學生被捕人數及比例有上升趨勢，有2902人，佔總被捕人數的40.6%。

而開學前即6月至8月被捕學生有279人，佔當時整體被捕人數1110人的25.1%；由9月開學後至今，學生被捕人數有2623人，佔同期整體被捕人數43.5%。當中，中學生佔總學生被捕人數，比例亦由以開學前的27.6%，開學後提升至41.7%，即由77人增加至1093人。

李：點解咁細嘅年紀會踏上咁嘅路呢？

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，暑假後明顯多了中學生被捕。對於這個現象，李桂華罕有提個人感受，指「以往去拉人會好開心，拉一個壞人呢，會覺得呢個社會平靜啲啊、好啲。但最近拉咁多人時候，太多年輕人，尤其是依家係啲中學生。唉！都覺得…點解佢哋要去犯法呢？我哋警察淨係睇evidence（證據），同佢哋傾完之後，更加覺得唔開心，因為點解呢？佢根本係一個普通細路嚟嘅，he is a kid，但問題最大係，佢真係犯咗法，有啲仲係好嚴重、好嚴重。有啲震憾，點解咁細嘅年紀會踏上咁嘅路呢？」

他續指，年輕人某程度而言是有創造力，他舉例指，將一堆零件砌一枝槍，想到辦法從互聯網購入，「一方面都係好有talent（聰明）。又係嘞，點解會擺咗喺犯法而又咁嚴重嘅法入面呢？對於執法者嚟講、對香港人嚟講、對成年人嚟講，為咗佢哋，我係覺得好唔開心。」被問到有無了解過為何年輕人作出這樣選擇，他指，「好多時候，佢哋好多時都會話好嬲。」他指「點解會踏上呢個階段，就係為咗一個嬲怒，而唔去用第二啲辦法去疏通？變咗成咁犯咁嚴重嘅法例？令人好可惜。」

李：年輕人誤解警察工作

他認為，年輕人「似乎對警察工作好誤解。」稱曾有年輕被捕人「問『點解唔私暴我啊』？」被問到有無解釋「警暴」問題，他指有人信他，但不會幫警察同其他人解釋，「佢哋嘅選擇啦，點解唔出去講返，我又唔知啦。」他指，作為調查員，尤其年紀比較大的刑偵人員都會同他們傾談，「究竟有幾多個係相信，還是有幾多個會覺得係，呢啲係比較好人嘅啫，有啲唔係咁嘅，不得而知。但係我覺得，我哋警隊都有好多人係做緊呢樣嘢。」

12月13日，中學生尖沙咀集會，聲援受傷學生。律師黃國桐分享遇到警方不合理對待被捕人士的例子。（盧翊銘攝）

但一直有不少被捕人士及律師指控在羈留期間被拖延見律師、家人等，李桂華對此回應指，警方在羈留被捕人士期間，有責任照顧他們的基本權利，指他們可以自由聯絡律師，亦會提供律師名冊，屬既定程序。「咁你話有無有陣時有啲delay（延遲）、慢咗，因為拉嘅人比較多，可能真係要排隊。」他又指「有啲人驚見唔到律師，拎唔到一啲法律意見。」他指以其經驗之談，「見唔見律師都係一樣。」又指他們都有坊間自製的「懶人包」理解自己的權利，強調警方「唔會為咗方便調查，而唔畀佢去見律師，我哋無咁嘅企圖。」

李桂華指，年輕人「似乎對警察工作好誤解」，指年輕人因一時嬲怒而犯案，他見到覺得不開心。（羅君豪攝）

無濫捕 經過調查無案就會釋放

李桂華亦否認警方被指「濫捕」的問題，指拘捕行動是「基於有合理相信有干犯罪行」，如之前有非法集結活動，被捕者是由馬路中心被驅趕，「係已經係一個合理懷疑，喺其他地方係咪出現過啊，有無啲錄像見過佢啊？會再去睇，我又唔覺得係濫捕。」元旦大遊行當晚警方於在銅鑼灣「大圍捕」，「你話有無機會喺sogo買嘢出嚟啊，調查嘅時候，佢要相信，我哋會睇嘅。」指經過調查無案就會釋放。周學賢指，該次圍捕中無拘捕所有被截停人士，有部分經在場調查後放行。

不過不少人質疑警方的「合理懷疑」只是基於主觀感覺，李桂華回應指，「合理懷疑真係要合理，例如你喺一個示威環境入面，當時做咗某啲動作，如掟緊嘢，呢個係證據嘅一部分啦。其實喺其他案件一樣有，如有人嗌搶嘢，突然之間見到有個人跑，有個差人又跟住跑，拉跑嗰個，呢個都算係合理懷疑…但係當然係咪到頭會落案呢？再會去睇睇證據質素點樣。咩叫濫捕呢？就係話，喂，呢堆全部拉哂佢啦，你又唔知佢做咩事，呢啲就係濫捕。」