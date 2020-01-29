警取搜查令取理大閉路電視片段　李桂華：孰是孰非到時知

反條例示威持續，去年11月發生「理大圍城」事件惹全城關注。警方在事件拘捕1,381人，落案起訴274人，另有782人被登記個人資料。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華透露，會盡快了解理大內所發生的事，盼得到閉路電視片段後作出調查，「孰是孰非，到時知。」 他又相信校園內有「完整的武器生產線」，「特別有興趣究竟係邊個生產呢樣嘢，但我哋仍然等緊理大方面提供CCTV（閉路電視）畀我哋。希望睇到啲嘢，從而拘捕或者起訴部分人。」李桂華強調，所有反修例事件中的案件警方是努力追查中，希望大家給予時間。

高級警司李桂華（右）及總督察周學賢同屬有組織罪案及三合會調查科。（羅君豪攝）

香港理工大學在去年11月發生激烈衝突，警方一度包圍理大。事件至今當未告一段落，李桂華指透過法庭取得搜查令，正等候理大提供校園內的閉路電視作進一步的調查。他說：「希望快啲提供畀我哋，因為日子已經比較長，同埋有好多鏡頭，期望快啲攞到出嚟，呢個係重中之重，孰是孰非到時知。」雖然部分的閉路電視遭破壞，但他相信仍有部分是設置於較高處，以及隱蔽位置，「部分片段唔係放喺local server，都可以攞到畀我哋。希望可以提供到新嘅證供。」

理大事件拘捕1,381人 782人遭登記個人資料

他提及，當時警方在理大蒐證時是看到一條完整的武器生產線，令他感到「離晒大譜」。他指出，生產線是處於飯堂內，各個環節有不同的分工，包括有人提供玻璃樽，另一環節則要做電油，「又有大枝嘅液態石油氣，原來用嚟做助燃劑。」他以「好方便」來形容過程，「再前面又有人入生油，又倒一啲糖，或者starch(澱粉)入去，大部分都係麵粉。」形容生產線十分完整。

李桂華期待理大提交的閉路電視片段，敦是敦非到時知。他說：「特別有興趣究竟係邊個生產呢樣嘢，但我哋仍然等緊理大方面提供CCTV（閉路電視）俾我哋。希望睇到啲嘢，從而作出拘捕或者起起訴部分的人。」

▼11.18理大圍城戰▼

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李桂華表示，所有案件都需要調查，而警務人員也要為律紀行為負責。（羅君豪攝）

警方在整個理大事件拘捕1,381人，落案起訴274人，另有328名18歲以下人士，及454名成年人，即共782人從理大離開遭登記個人資料。李桂華重申：「我哋未有拘捕呢批人，但唔排除遲下會拘捕。」

721事件困難在於認人 或有人已潛逃

除了理大事件外，反修例事件中有不少案件備受關注，包括721元朗白衣人無差別襲擊案，以及811的爆眼少女事件。

721事件發生至今已經半年，雖然案件並非O記接手，但李桂華了解到案件暫有37人被捕，年齡介乎18至61歲，其中7人被控暴動罪，相信事件中有人潛逃。外界批評事件有人的身分已經曝光，質疑警方為何仍未執法。李桂華澄清：「有名有姓梗係好啲，如果唔係我哋都需要調查對方嘅身分先，然後再睇證據。」他同意，市民提供片段作證據有助調查，但即使得悉對方身分，調查或會因對方潛逃等而受阻，「大家唔好以為好似睇電視劇咁。」

「爆眼少女」不服司法覆核結果 通告警方將提上訴

8月11日的尖沙咀「爆眼少女」案件的進展又如何？女義務救護員K（化名）疑被警方布袋彈擊中，警方取得搜查令，並向醫管局取得K的醫療報告。K提出司法覆核，法官認同警透過搜查令索取對方的醫療紀錄作調查，沒有頒下臨時禁制令。

李桂華指，警方接獲K的通知稱會再上訴，並正申請法援，故案件再進入司法程序，不宜再披露詳情。李桂華強調，調查是公正，「大家可以放心，8月11日我哋喺現場範圍拉咗30幾人，有29人告咗暴動罪，保留了好多證據。到時，是誰是非都會成證供。」

警員要為律紀行為負責 調職是慣常做法

至今未有疑違規警被停職，包括11月11日有交通警在葵芳「舞龍」撞向示威者，以及12月26日有警員在鏡頭前展示記者的身分證等。李桂華稱，不會作情境的討論，「好多細節我哋都cover唔到」，不宜作評論。但他表示，所有警務人員要為律紀行為負責，如「舞龍」交通警的案件便在調查中。

為何不停職？他解釋，警方的慣常做法是待警員正式被控後，才會安排停職，「幾年前大家都有討論過，停職都要出糧俾佢，即係益咗佢。如果被指控嘅罪行未到一個階段時，不如調派佢去做其他工作。」