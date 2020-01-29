李桂華指O記追查300多名目標人物：檢控數字肯定越來越高

反修例事件衍生的被捕人數，由去年6月至今，已有逾7000人被捕，截至1月19日已起訴當中1106人。有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）高級警司李桂華接受訪問稱，由O記接查的有關案件共75宗，目前仍有300多人是目標人物，處於調查中階段「準備拉」。 他又指，在綜合背景、證人證供等後，會考慮是否控告，並徵詢律政司意見，又指案件在衝突場面發生的超過一半，目前主要調查困難在於有「海量」的錄影片段，須大量人手花時間閱覽，以蒐集證據。O記本身有十多人負責「睇片」，預計第二季會再增加人手，有部分重聘退休警員都協助相關工作。李桂華指，檢控數字「好肯定係會愈來愈高。」

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，目前仍有300多人是目標人物。（羅君豪攝）

據警方數字，去年6月至今年1月19日，警方共拘捕7143人，當中起訴1106人，佔總拘捕人數的15.5%，主要涉及暴動、非法集結等控罪。當中41人被法庭定罪，涉及罪行包括非法集結、刑事毀壞、侮辱國旗、傷人、襲警、管有攻擊性武器等，12人被判囚，最高刑期是14個月。另外有379人經調查後獲釋，佔總拘捕人數的5.3%。

O記查75案 拘逾千人

當中由李桂華麾下「O記」（有組織罪案及三合會調查科）接查的有關案件共75宗，拘捕1048人。他透露，目前仍有300多人是目標人物，處於調查中階段「準備拉」。按案件分類，主要涉及暴動、示威有26宗，涉及攻擊性武器的有8宗，與槍械相關案件有3宗，涉爆炸品有6宗，有1宗是涉嫌發放新屋嶺拘留中心假消息，被告被控煽動參與非法集結。

▼反修例風波持續逾半年▼

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閱覽「海量」影片 第二季料加人手助查

李桂華指，在刑事調查程序，只要警方有合理相信有干犯罪行，就可以拘捕調查。目前調查困難在於，案件在衝突場面發生的超過一半，依賴拘捕時由在場警務人員的觀察所得，以及錄像片段。他形容錄像片段數量是「海量」，花費了不少時間，檢視網上公開片段、周邊環境如店舖的閉路電視等，「係我哋工作之中，構成最大最大挑戰，暫時都係錄影證據所需要時間。」O記本身有十多人負責「睇片」，預計第二季會再增加人手，早前警方重聘退休警員，其中有部分都是協助相關工作。

他指，在綜合背景、證人證供等後考慮是否控告，會尋求律政司的法律意見，律政司檢視警方證據是否足夠，以及有無涉公眾利益後，如有合理定罪機會便會提控。他續指，檢控案件視乎法院級別，「如果去愈高嘅法院，準備嘅工作就會愈長。」他指，「8個月時間，已經有15.5%能夠擺到上法庭，都係比較輕微啲嘅案件，喺裁判官層面已經處理得到。」他指，隨住時間檢控數字會上升，「再睇耐啲嘅時候呢，我好肯定係會愈來愈高。」

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及總督察周學賢，在1.19「天下制裁」遊行演變衝突事件後，接受傳媒訪問。（羅君豪攝）

形容「踢保」情況由罕見變多見

至於「踢保」情況，警方未能提供數字，但李桂華形容「以往罕見，依家多見。」李桂華解釋有關程序，指「踢保」是指「拒絕警察擔保」，強調不會因而影響警方調查工作，一向都有情況是「踢保」後一樣會被捕。他指，按條例被捕人最多可拘禁48小時，但調查未完成，法例上容許警方兩種處理方法，包括「警察擔保」，被捕人交保釋金及按時到警署報到；亦可以決定暫控罪名，交由法庭裁判官作「法庭擔保」，裁判官可以要求交出旅遊證件、禁足令等，均是方便警方調查案件的程序。

李桂華指，警方認為未必需要法庭的擔保條件的話，會用「警察擔保」處理，實質用處是，警方會利用這段擔保時間調查，並定時通知被捕人調查進度及結果，如決定落案或撤銷調查。假設被捕人「踢保」，而警方決定控告，會先嘗試透過之前留有的電話及住址聯繫，但「好難避免地去佢屋企、辦公地方。」按情況需要或會列入通緝名單，當行街被查身份證，或者過境時就會被截獲。被問到會否將「踢保」名單通報其他執法機構，限制出入境，他指在調查期內、未正式列入通緝，是不會將資料傳遞予其他執法機構，「一定唔會關我哋（警方）事，無咁嘅渠道、機制。」就為反修例事件發出過幾多通緝令，警方未提供。