【武漢肺炎】患者乘高鐵G1015及G5607　同車廂前後兩排乘客須隔離

武漢不明肺炎擴散至全國各省市，本港今日（22日）確診首宗病例，患者乘坐高鐵抵港，在伊利沙伯醫院轉往瑪嘉烈醫院隔離治療。該名男病人39歲，打算今日乘坐飛機往菲律賓馬尼拉。確診病人同行一家五口，家人未有病徵，昨晚曾入住尖沙咀皇悅酒店。 食物及衞生局局長陳肇始說，患者在2020年1月21日從武漢搭高鐵G1015患者列車到深圳北，座位3號車10D；晚上乘搭G5607高鐵到香港西九龍站，晚上7:35開出，患者座位是2號車2D。當局指，與患者坐同車廂，前後兩行屬於「緊密接觸者」，不論是否出現病徵，均需要接受隔離，即送入隔離營。同車廂並非緊密接觸者，則會進行醫學監察。

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陳肇始說，患者現時是「高度懷疑」確診個案，他在2020年1月21日從武漢搭高鐵G1015患者列車到深圳北，座位3號車10D；晚上乘搭G5607高鐵到香港西九龍站，晚上7:35開出，患者座位是2號車2D。當局指，與患者坐同車廂，前後兩行屬於「緊密接觸者」，不論是否出現病徵，均需要接受隔離，即送入隔離營。同車廂並非緊密接觸者，則會進行醫學監察。

衛生署設立熱線，呼籲乘搭有關高鐵的人士致電21251122。陳肇始續說，病人昨晚有發燒、上呼吸道病症，情況穩定，今日已安排到瑪嘉烈醫院傳染病中心檢查。