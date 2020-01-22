【武漢肺炎】本港錄兩宗確診　政府將每日朝九、晚六通報最新個案

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港暫時至少錄得兩宗確診個案。衞生署衞生防護中心提醒市民時刻保持個人、食物和環境衞生，亦應避免前往武漢。 另外，為進一步提升發放感染個案的效率，衞生防護中心公布，將會每日上午9時及下午6時，在網頁更新接獲通報個案的最新資訊。

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曾在1月21日乘高鐵G1015列車者 應致電熱線2125 1122



衞生署衞生防護中心公布，在西九龍高鐵站被衞生署人員發現發燒，即被送往伊利沙伯醫院接受隔離治療，其呼吸道樣本初步檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應，病人今日（22日）再轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療，現時情況穩定。而病人的妻子、兩名兒子及外母暫沒出現病徵，已離港前往菲律賓。

衞生署衞生防護中心公布，一名居於武漢市、過往健康良好的39歲男病人，昨日（21日）起出現發燒及鼻塞。他乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1015列車三號車廂10D座位），再由深圳北到達香港（G5607列車二號車廂2D座位）。中心呼籲，曾於1月21日乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1015列車三號車廂）或由深圳北到香港西九龍（G5607列車二號車廂）的人士，致電2125 1122。

本港錄兩宗確診，政府：每日朝九、晚六公布接獲通報。（余俊亮攝）

截至昨日（21日），國家衞健委收到累計440宗確診個案，當中重症佔102宗、死亡9宗（均來自湖北省）。中心呼籲市民避免前往湖北省武漢市，亦避免到訪醫院或接觸動物。從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

中心已就個案通報世衞、內地國家衞健委、廣東省衞生健康委員會及菲律賓衞生當局，並會繼續與國家衞健委、世衞及相關衞生部門保持聯繫，密切監察有關情況，以進行風險評估。中心將於每日早上九時及晚上六時，更新接獲通報個案的最新資訊。中心呼籲市民時刻保持個人、食物和環境衞生。