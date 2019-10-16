【施政報告2019】加快推售39條租置邨4.2萬伙　50億建萬伙過渡房

特首林鄭月娥早前預告新一份《施政報告》聚焦談及土地及房屋政策。林鄭月娥形容，房屋是香港社會目前面對最嚴峻的民生問題，也是部分民怨的根源，不能掉以輕心。因此，她推出多項房屋政策針對基層人士，包括大幅增加過渡性房屋項目，在未來三年合共提供1萬個單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力。此外，政府將加快推售現時39個租置屋邨的未售單位，當中共涉4.2萬伙，現時平均定價約為市價兩折。消息指出，39個屋邨中至今已售出約70%，另外約有兩成仍然未售，而每年平均只收回約1,200伙單位。

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大增過渡性房屋 未來3年提供1萬個單位

林鄭月娥表示，將大幅增加過渡性房屋項目，在未來三年合共提供10,000個單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力。除建於短期空置的政府土地和公共設施外，也會在私人發展商借出的土地上進行。政府預留的建設費用亦由早前公布的20億元增加至50億元，全面體現「民、商、官合作」，以減少居住環境惡劣和長期輪候公屋家庭的壓力。

此外，政府會繼續推展特設為滿足青年人短暫住房需要的青年宿舍，其中屬兩個項目的1,760個單位將於未來兩年落成，另外有五個可提供約1,600個單位的項目亦在進行中。

（資料圖片／黃永俊攝）

加快推39個租置屋邨未售單位 涉4.2萬伙

新一份《施政報告》建議房委會積極部署，以加快推售現時39個租置屋邨的未售單位，當中共涉4.2萬伙，現時平均定價約為市值兩折。消息指出，39個屋邨中，至今已售出約70%，另外約有兩成仍然未售，而每年平均只收回約1,200伙單位。

據了解，上述屋邨每年只售出約3,100伙，速度緩慢，故政府希望加快發售上述單位，但推售手法至今未定案。據悉內部曾討論三大方案，包括將收回單位以綠置居或綠表發售；提供更優惠折扣加大購買誘因；以補償金額等鼓勵無意購買單位的租戶遷出。消息人士強調，政府至今未有決定，但不排除上述三個方案，未來需交由房委會討論，但承認即使實行，仍要有一定年份才能吸納全部單位。

消息又指，在39個屋邨的未售單位中，現時最平單位約20萬元，而大圍顯徑邨最受歡迎，僅8%單位未賣，屯門山景邨銷情則最慘淡，高達56%單位未賣。

同時，政府計劃預售更多興建中的居屋及綠置居，預計明年可高達12,000伙。政府亦建議房委會於明年進一步增加「白居二」配額，以滿足白表人士置業需求。

對於1.2萬伙的居屋或綠置居，據悉政府未有選址，兩者的比例亦未有定案，但參考過去經驗，居屋供應一般較綠置居多。至於「白居二」，消息指出，今年推出的3,000個配額超額認購44倍，但政府暫時未決定欲增加的配額，仍然有待研究。

此外，政府邀請房委會研究重建房委會旗下的工廠大廈為公營房屋，特別是增加出租公屋的供應。

政府宣布，加快推售現時39個租置屋邨的未售單位，當中共涉4.2萬伙。（資料圖片／盧翊銘攝）

提供現金津貼

林鄭表示，透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士，提供支援；又指由於有關研究工作需時，將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為上述低收入家庭提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，以便在2020年年底前完成推出恆常現金津貼計劃的研究，又建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。

特首林鄭月娥今日（16日）透過視像發表2019年度施政報告。（政府新聞網截圖）