【施政報告2019】賣租置貨尾擬提高折扣率　租戶憂維修費高昂

特首林鄭月娥今(16日)發表新一份施政報告，大篇幅著墨於房屋土地政策。當中提及邀請房委會加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，共約涉及4.2萬伙。消息指，政府有意加大折扣率及以補償金額鼓勵租戶遷出。 屬於租置計劃的長安邨，約八成多單位已出售，餘下的多為長者住戶。年逾六旬的蔡女士居於長安邨超過三十年，坦言「點都唔會買。」她指出，因單位殘舊不時要維修，擔心購買單位後需要自行處理維修問題。 有區議員質疑措施的成效，認為大部份未出售單位的租戶均是長者，未必有能力負擔樓價。

長安邨為出售率最高的租置屋邨之一。（張浩維攝）

2020年售1.2萬個資助出售房屋單位

林鄭月娥指出，明年發售的居屋及綠置居單位，可高達1.2萬伙。翻查資料，這個數字是2014年復售居屋以來最多伙數的一次。不過，政府消息人士坦言，現時未知1.2萬個單位中，居屋與綠置居的比例如何分配。

此外，政府邀請房委會推售租置計劃貨尾單位，政府消息人士指出，租置計劃內的39個屋邨，至今已售出約70%，另外約有2成仍然未售，而每年平均只收回約1,200伙單位。據了解，上述屋邨每年只售出約3,100伙，速度緩慢，故政府希望加快推售速度，但現時未有定案。

以補償金額引租戶遷出

據悉當局曾討論三大方案，包括將收回單位以綠置居或綠表發售；提供更優惠折扣加大購買誘因；以補償金額等鼓勵無意購買單位的租戶遷出。消息人士強調，政府至今未有決定，未來需交由房委會討論，但承認即使實行，仍要有一定年份將全部單位於市場推售。

蔡女士現時與丈夫及三名子女同住長安邨一個單位，她稱當年推出租置計劃時，因未能負擔樓價，加上子女年紀尚輕，未有考慮購買單位。其後子女需要照顧各自的家庭，故亦未有考慮購買單位。她續稱，單位樓齡甚高，不時出現漏水、天花剝落、鋼筋外露等情況，「天花都補過兩、三次。」室內甚至出現污水渠倒塞的問題，「一起身發現成間屋浸晒。」由於單位仍屬出租公屋，維修問題將交由房屋署負責，她毋須自行花費處理。

租戶擔心自行承擔維修費

對於政府的新措施，蔡女士斬釘截鐵表明：「點都唔會買。」她解釋由於單位樓齡漸高，估計日後維修問題陸續有來，擔心日後維修費將甚為高昂。此外，她指自己現時沒有工作，主要靠子女供養，而子女需要照料各自的家庭，難以額外騰出大筆款項買樓，「依家間唔中又會免租，我點都唔會買啦！」至於調遷安排，蔡女士同樣表示吸引力不大，坦言不願離開居住多年的屋邨，加上搬遷後仍須處理裝修等問題，質疑補償金額不足應付相關支出。

單位問題頻生 不考慮購買

大埔富善邨是全港出售率最低的租置屋邨之一。居於富善邨超過30年的譚女士，同樣認為新措施吸引力不大。現時她與兩名子女同住，主要靠子女收入維持生計。她解釋因當年子女年紀尚輕，加上其後面對離婚問題，難以獨力購買單位。

她表明現時仍不會考慮購買，因為單位位於低層、對正垃圾房，不時有臭味傳入屋。加上單位殘舊，更有漏水問題出現，她擔心日後需要自行承擔維修費用。至於調遷安排，她認為需要視乎獲編配的單位位置、大小等，坦言若能獲安排原區調遷亦不介意騰出單位。

長安選區區議員羅競成認為新措施失敗。（張浩維攝）

區議員：撥入綠置居有一定吸引力

大埔區議員任啟邦質疑新措施的成效，因富善邨內的中型或大單位已約出售七成，而小型單位的出售率則低於五成，認為細單位的吸引力不大。此外，未出售的單位租戶多為長者，未必能負擔樓價或有誘因購買單位。他認為若將單位以綠置居出售，由於部份租置屋邨交通便利，對於綠表人士有一定吸引力。但他質疑難以提供足夠誘因讓長者租戶遷出。

長安選區區議員羅競成同樣認為新措施失敗，指出大部份租置屋邨樓齡高，大部份租戶不希望自行處理維修問題，甚至日後要面對的驗樓計劃。他促請政府應認真考慮重推組置計劃，並解決混合業權的問題。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺稱，認為只加快出售「貨尾」單位屬於小修小補，希望政府能夠大刀闊斧，將租置計劃「加碼」，在各屋邨廣泛推行。他又指，餘下的4.2萬伙單位有各種難以跨越的原因而未有出售，認為推售效果未必很理想。