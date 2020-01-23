【區選2019】4建制及獨立落敗參選人　稱遭抹黑等申選舉呈請

四名在去年11月區議會選舉中落敗的參選人，質疑其選區的選舉在不公平的情況下進行，昨(23日)分別向高等法院提出選舉呈請，挑戰該區的選舉結果。有屬民建聯的呈請人指，在宣傳期間被50至70人圍堵，有人大叫「票投民建聯，香港玩X完」。而另一名自稱獨立的呈請人則指，參選的地區貼有抺黑他的單張，寫著「假獨立 真建制 土皇帝」等。

四名呈請人分別為王虎生、董健莉、陳繼偉和林博，分別在沙田廣康、沙田大圍、西貢維景、九龍城土瓜灣南參選。答辯人分別是在該四區勝出的廖栢康、吳定霖、葉子祈和李軒朗，以及該些選區的選舉主任。

有指辦事處外被噴光復香港

同屬民建聯的王虎生和董健莉在申請書中指，他們的辦事處外曾遭人破壞，如王的辦事處外被噴上「光復香港，時代革命」、「DLLM」等，而此舉令王等受威嚇，以及對其他選

亦有被質問警方執法等問題

王又稱他在街站宣傳時，被人用壓迫性的言語問「警方執法」、「林鄭的施政手法」等，之後有愈來愈多人加入圍堵，達50至70人，期間有人大叫「票投民建聯，香港玩X完」，最終令王和團隊提早終止宣傳工作。

而董則指，在點票時因遭公眾人士指罵而離開，董和其代理人未能在現場參與監察整個點票過程。

有獨立人士稱被抹黑為假獨立

參選西貢區維景選區的陳繼偉則指，於選舉前幾年在將軍澳和觀塘多處地方，張貼了大量抺黑他的單張，上面寫著「陳繼偉 假獨立 真建制 土皇帝 黑箱作業 無法無天」。惟陳強調，他是獨立候選人，單張有虛假或具誤導性的陳述。

亦有指對手海報存失實資料

至於林博則指，其對手李軒朗在海報等聲稱獲得香港國際關係學者沈旭暉、前立法會議員劉小麗等人支持。惟林博則指，李未有發布海報前，獲得沈旭暉和劉小麗等人的書面同意。

四名呈請人均要法庭裁定他們參與的選區當選人，是否妥為選出。

案件編號：HCAL244、245、246、247/2020