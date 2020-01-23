【武漢肺炎】醫學會指防疫存漏洞　倡規定湖北旅客必須填申報表

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港醫學會今日（23日）召開記者會講述預防措施。傳染病顧問委員會主席梁子超指出，由於武漢已出現社區爆發，擔心病毒的傳染性不如想像中低。若本港疫情再度惡化，他認為政府應停止農曆新年慶祝活動，並應加強相關的防疫措施，包括規定從湖北到港的旅客填寫申報表。

本港暫有兩宗確診個案。（資料圖片／余俊亮攝）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，由於武漢出現社區爆發，或出現無親密接觸而傳染病毒的情況，亦有病徵不明顯的帶菌者，認為病毒的傳染性不如想像中低。對於本港的防疫措施，他認為現時防疫工作仍有漏洞，但礙於內地公布的資訊有限，令本港推行防疫有難度。他認為可於所有口岸設置健康申報表，並規定所有從湖北省來港的旅客均須填寫，以便追蹤患者的緊密接觸者。若本港疫情再度惡化，政府應停止農曆新年的慶祝活動。

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梁子超稱，現時仍未能得知病毒人傳人的方式，提醒新型冠狀病毒除可透過空氣傳播外，亦會以腸道傳播。而戴口罩亦只能降低部分感染風險，須注重手部衛生及勤洗手，以免病毒經手部入侵眼、口及鼻的黏膜，導致感染病毒。而市民新春期間應避免到人多擠逼地方，若無可避免外出或到武漢、湖北等高危地區，更要勤洗手。

武漢肺炎疫情蔓延，本港已有2宗確診個案，而累計的懷疑個案也增加至170宗，即由昨天（22日）中午12時至今午12時，本港增加了35宗懷疑個案，年齡介乎5個月大至86歲。醫院管理局表示，目前有55人正留院接受隔離，53人情況穩定，另外2名北區醫院病人因自身疾病情況危殆。