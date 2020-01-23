【武漢肺炎】戴防護眼鏡可防疫？　眼科名醫林順潮：三方法預防

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情況持續擴散，曾到武漢考察的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發，早前亦不幸確診感染新型冠狀病毒。他在微博發表文章透露，自己病情好轉，又提到染病原因最大可能是無戴護目鏡，內地網民議論是否外出都要戴眼罩。 眼科專科醫生林順潮接受《香港01》訪問指出，是否感染病毒需要視乎病毒的濃度、是否接觸高危人士。他指出，一般人正確配戴口罩已有良好防護作用，但謹記必須要洗手後才接觸眼睛。若會接觸高危人士則有需要全副裝備，包括N95口罩及護目鏡。他呼籲市民要提高警覺，但不必過份擔心。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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眼科醫生林順潮。（資料圖片／余俊亮攝）

林順潮表示，上呼吸道疾病的患者飛沫、黏膜分泌物亦可能帶病毒，假如患者飛沫接觸到其他人的黏膜，包括眼睛的結膜，病毒便有可能經此入侵身體。他指出，武漢新冠狀病毒的傳染方法，可參考2003年沙士疫情，患者的眼淚水、眼分泌物都會存在沙士冠狀病毒。



三大方法預防武漢肺炎

林順潮建議，預防武漢肺炎措施有三大方法，第一是勤洗手勿捽眼，與其他人握手、接觸過飛沫及公共設施都應先洗手，才能夠接觸眼睛。第二是提高個人抵抗力，勤做運動。第三是市到高危地方時，例如要到醫院探病、接觸患者，必須提高警覺，特別是空氣不流通的地方，一定要戴口罩預防。醫護人員更需要全副裝備，以保護衣、N95口罩及護目鏡診治相關病人。他認為市民要對疫情提高警覺，但不必過份擔心。他又指普通眼鏡的保護力有限，不宜期望可用作阻隔病毒。

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