迪士尼為少數族裔炮製「清真盆菜」　巴藉學生願將觀念傳承

農曆新年為中國人的節日，香港作為多元社區，香港迪士尼樂園及鄰舍輔導會合作，為60名本地及少數民族準備團年飯，並用上回教教徒適合的清真食品，炮製「清真盆菜」與不同文化背景的居民，分享新年的歡樂，體驗別具特色的團年飯，從而鼓勵互相了解彼此文化， 鄰舍共融互助。有在港居住的巴基斯坦的學生表示好奇，了解到各種食品包含的意頭，更明白及融入居住的地方，亦有另一名巴基斯坦籍同學柏綸經了解後，一家人齊齊整整食飯的意思難能可貴，需要將觀念傳承下去。

農曆新年將至，迪士尼樂園為少數族裔炮製「清真盆菜」。（迪士尼樂園提供）

香港迪士尼今日（23日）提早與逾 60 位來自鄰舍輔導會的本地及少數族裔朋友食團年飯，期望將福氣及歡樂注入他們的社區。樂園方面指，今次製作的「清真盆菜」，沿用香港傳統圍村盆菜，食材層層叠放的模式及濃郁豐富的口味，但食材及調味都嚴格選用符合規範的清真食品，同時亦以其他肉類取代盆菜中常見的豬肉，取喜慶的好意頭「盆滿缽滿」，藉以祝願大家「豐衣足食」。

參與活動、就讀中一的巴基斯坦裔女生顏海欣(Navaid Seherish )，一家五口在港居住 11 年，今次是她第一次食團年飯。海欣説，「以往聽到本地同學及朋友提到食團年飯，以為是一般的節日大餐。但原來傳統團年飯中有很多有趣地方，包括加入寓意吉祥的食材，如蠔豉代表「好市」，取其『好意頭』。這些文化在我們 家鄉的飲食中甚為少見。」她續説，日後有更多機會跟朋友一起過傳統節日，加深對華人傳統文化的認識， 讓自己及家人更融入本地生活。

農曆新年將至，迪士尼樂園為少數族裔炮製「清真盆菜」。（迪士尼樂園提供）

就讀小三的楊柏棆亦是第一次享用清真團年盆菜，柏棆表示，清真盆菜與傳統盆菜差異不大，同樣豐富、美味。媽媽則指柏棆喜歡學習不同文化，希望兒子透過今次團年飯學習不同文化， 明白「和而不同」的意義，同時體驗過年習俗。鄰舍輔導會副總幹事張嘉懿表示，將兩大傳統飲食文化結合，為東涌不一樣的鄰舍創造文化交流的機會，建立共融社區。