【武漢肺炎】麥理浩度假村隔離營　一人被轉送瑪嘉烈醫院

本港昨日（22日）發現兩宗武漢肺炎高度懷疑感染個案，康文署兩個度假營被安排用作隔離與患者的密切接觸者，其中麥理浩夫人度假村昨日起暫停開放預留作檢疫中心。今日陸續有需隔離人士將被送往度假村，衞生防護中心指包括2名醫護人員及其中一人妻子，另外下午亦有三名人士送抵隔離營，包括一名曾入住沙田帝逸酒店的澳洲男子自願接受隔離。 晚上一輛救護車駛入度假村，將一名人士送往瑪嘉烈醫院的傳染病中心，救護人員身穿防護衣物。

晚上有救護車駛入麥理浩度假村。（林振華攝）

康文署發言人昨晚指，為配合衞生防護中心應對新型冠狀病毒感染肺炎，昨日起暫停開放麥理浩夫人度假村作康樂用途，以預留該設施在有需要時用作檢疫中心。康文署指已陸續通知受影響的營友，及作出相關安排。昨晚起已有工人陸續將醫療用品運往度假村，大批警員今早到度假村外駐守，並在大閘外架起帳蓬作臨時指揮站。

麥理浩夫人度假村今早有大批警員在度假村外駐守，並在大閘外架起帳蓬作臨時指揮站。（黃偉民攝）

度假村內不時有防護裝人員出入。（蔡正邦攝）

自願隔離澳籍男：身體無大礙

今日陸續有需要隔離人士被送往隔離營，包括一名由一輛政府專用白色小巴載的澳洲籍男子，他曾入住沙田帝逸酒店，今日自願到麥理浩夫人度假村接受隔離。他表示身體無大礙，沒有發燒或其他不適「I feel so good right now（我現在感覺良好）」，又稱不清楚需要隔離原因，自己只是剛離開酒店。另外一名身穿粉紅色外套，戴眼鏡口罩的女子亦被送入隔離營，她表示自己非懷疑感染個案人士的妻子。

威院一名醫護人員將送往隔離

另外衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今早表示，與早前兩宗懷疑感染個案的緊密接觸者共有3人，第一宗個案的是一名「在醫院工作的人」，而第二宗個案的密切接觸者是他的太太，以及一名威爾斯親王醫院的醫護人員，三人將於今日稍後被送往隔離。