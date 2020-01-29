土拓署引入矩形鑽挖機建啟德行人隧道　料提升效率一倍

政府推展的啟德發展計劃涉及超過320公頃土地，當中包括前啟德機場用地、毗鄰的九龍城、黃大仙等地。為連接啟德發展區及彩虹邨一帶，土木工程拓展署正興建一條連接啟承道及彩虹邨的行人隧道。 為加強建築效率，署方首次引入矩形隧道鑽挖機進行工程。土木工程拓展署指，相較於傳統的人手挖掘，新技術的成本增加約3成，但強調工程效率提升一倍，加上能有效減低工程人員面對的風險，鑽挖工程料需時3個月。

土木工程拓展署首次引入矩形隧道鑽挖機進行工程。（羅君豪攝）

為配合啟德發展計劃，土木工程拓展署興建一條長約140米的行人隧道，將會連接承啟道及彩虹邨、橫跨觀塘繞道及太子道東等主要幹道。由於隧道深約12米，地下滿布污水管、食水管等，當中最貼近鑽挖機的一條箱型雨水渠僅相距1.5米。此外，擬建隧道靠近交通主要幹道，興建時須橫越多個高架橋結構及椿柱，增加建築難度。

矩形鑽挖機可避開地底渠管 減低影響

過往本港分別以傳統人手無坑鑽挖或圓型隧道鑽挖機進行工程，不過傳統方式要求工人進入隧道內工作，安全風險較高；至於圓型的鑽挖機鑽挖的深度較深、所須的費用亦較高，並會有3成的空間未能盡用。為應對工程挑戰，土木工程拓展署首次引入矩形隧道鑽挖機，其鑽挖深度較淺及能盡用鑽挖的空間，有助避開地底的渠管；此外亦配以電腦化操控的系統，可以監控機上的主刀盤及4個輔助刀盤的運作，亦能夠實時顯示液壓系統的推進速度、水平及方向，確保能夠正常運作。

機上有一個主刀盤及4個輔助刀盤。（羅君豪攝）

隧道共須92件預製組件

工程人員會先於地盤的入口豎井建造混凝土牆及隧道引導口，再逐一放置預製組件到隧道內，並以液壓頂將組件向前推進，令鑽頭可進行挖掘。興建隧道共須用92件預製組件，並於啟德沐安街的工地製造。

行人隧道共需要用92件預製組件。（羅君豪攝）