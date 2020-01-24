【區選2019】指選委會未因暴力事押後選舉　西九新動力成員提呈請

西九新動力成員陳國偉，去年的區議會選舉中，在深水埗石硤尾選區以10票之差不敵「素人」冼錦豪。陳國偉指選舉中有多項違規之處，又質疑選管會在近月的暴力事件發生後，卻未有押後選舉。他昨(24日)向高院提出選舉呈請，挑戰選舉結果。

呈請人為陳國偉，答辯人分別為選舉管理委員會、在當區當選的冼錦豪，以及該選區的選舉主任李國雄。在該次選舉中，冼錦豪獲得3235票，而陳則有3225票。

指選委會未意識到暴力事件的影響

陳在申請書中指自去年6月起，本港有連串暴力事件發生，包括多個立法會和區議會議員的辦事處被破壞，但選管會未有意識到暴力事件很大機會影響選舉，而把選舉押後。

稱遭對手在連儂牆抹黑

申請書中又指，冼錦豪在選舉前的多個場合，向該區選民提供免費服務或派發免費禮物。同時，在該選區的連儂牆中有抹黑陳的指控，陳的選舉海報、橫額被破壞，其議員辦事處亦損壞。

此外，陳亦指在投票於晚上10時半結束後，票站主任要求陳請人和他人離開票站，直至11時30分才重開。他指，公眾在該1小時都未能看到票箱。

指選舉有多項違規

陳指，選舉中有多項違反規例之處。他要求法庭決定，冼錦豪是否妥為選出。若冼非妥為選出，是否應舉行補選。陳亦要求法庭考慮，選管會未有押後選舉，是否違反《基本法》第26條，即香港永久性居民依法享有選舉權和被選舉權。

案件編號：HCAL257/2020