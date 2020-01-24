【武漢肺炎】消息：欲逃走夫婦初步確診　武漢來港探住馬鞍山女兒

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮今日（24日）披露，有一對夫婦因發燒，在威爾斯親王醫院求診時被列作須呈報個案，得知須隔離時欲逃走，院方隨即報警終成功攔截病人。 衞生防護中心傍晚透露，新增兩宗初步確診個案，其中一名是威院62歲女病人，其化驗結果對新型冠狀病毒呈初步陽性。據了解，其63歲丈夫同樣確診，兩人肺部影像「無花」。消息指兩人是內地人，從武漢來港，此行是探望居住在馬鞍山銀湖天峰的女兒，兩人被轉送瑪嘉烈隔離治療。據知其女兒昨晚無病徵，可自行出院。 鄰近利安選區議員透露，昨晚（23日）該屋苑有人從武漢回港後感不適，自行呈報並入院。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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醫院管理局質素及安全總監鍾健禮在早上的記者會上透露，威爾斯親王醫院有一對夫婦病人曾到武漢，並出現上呼吸道及發燒病徵，因符合呈報準則需要隔離治療，惟兩人得悉要隔離後，隨即衝出急症室欲離開，醫院報警求助，最終警員在醫院外攔截病人，據知醫院保安亦有追出攔截。

至傍晚，衞生防護中心公布新增兩宗初步確診個案，其中一名是威院62歲女病人，化驗結果對新型冠狀病毒呈初步陽性。據了解，其63歲丈夫同樣確診，兩人X光影像顯示肺部「無花」。消息指兩人是內地人，從武漢來港，是為了探望居住在馬鞍山銀湖天峰的女兒，兩人被轉送瑪嘉烈隔離治療。其女兒昨晚無病徵，可自行出院。