【武漢肺炎】醫管局正聯絡酒店供醫務留宿　非密切接觸口罩夠防護

本港已有兩宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，有意見質疑醫護的前線裝備不足，或增感染風險。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮稱，今日（24日）在中央委員會會議上有討論相關議題，委員會認為現階段看來，「起碼呢刻相信係飛沫傳播居多」，當局將新型病毒當作沙士（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）處理，一般情況醫護戴外科口罩已經足夠，若與確診病人有緊密接觸者，一定會全副武裝工作。 對於醫護關注的留宿安排，鍾健禮稱已向酒店查詢訂房讓醫護的可能性，但遭部份酒店拒絕，僅一兩間酒店或有機會答允。鍾健禮指，抗疫靠全民上下一心，呼籲酒店業界幫忙。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮（右）。（高仲明攝）

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港首兩宗確診個案目前在瑪嘉烈醫院留醫，有兩名曾照顧他們的醫護人員需入住麥理浩夫人度假村接受14日隔離，有意見關注醫護的感染風險，建議在急症室工作的醫護應加強防護，由平日配戴的外科口罩轉為配戴N95口罩。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局質素及安全總監鍾健禮見記者時戴上口罩。（高仲明攝）

若需與病人密切接觸 必定會full gear

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮透露，在中央委員會會議上有討論，明白同事的擔憂，亦有收到急症室同事查詢應否全部轉戴N95口罩，但他指由於現階段看來，「起碼呢刻相信係飛沫傳播居多」，當局將按MERS及SARS同樣級別處理，若與確診病人有緊密接觸者，一定會全副武裝工作，但一般情況下，醫護戴外科口罩已經足夠。

他透露有員工擔憂上下班時口罩供應問題，他相信公眾理解醫護上下班需取數個口罩，醫管局保證同事能夠得到支援，又引述專家同意口罩對感染控制有幫助，望市民到醫院範圍亦應盡量戴口罩。

309間負壓病房使用率已逾七成 醫管局：已經相當滿

因應疫情發展，鍾健禮透露醫管局已將隔離病床數量由之前常規的480張增加至570張，使用率約5成；負氣壓隔離病房數目則由之前的290間增至309間，使用率已超過七成。鍾健禮指隔離病房使用率達七至八成已經「滿晒」，他形容目前屬「相當滿」，會繼續調配資源以供應隔離病床。

目前兩確診個案均在瑪嘉烈醫院的傳染病中心留醫，鍾健禮指按指引，首階段瑪嘉烈會接收20名病人，滿額之後需要各間醫院自行處理院內病人，因太多病人逼爆瑪嘉烈醫院，或造成風險。

▼武漢封城▼

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僅一兩間酒店初步表示 或有機會讓醫護下班後入住

鍾健禮表示，各部門正因應最新情況處理人手安排，包括如何輪更、如何分批照顧病人等，不過懷孕的同事不會被安排進入傳染病房處理確診病人。

有醫護因曾照顧確診或懷疑個案病人而不想返家，以免傳染予家人。鍾健禮透露正努力安排員工的留宿問題，7個聯網共有約260間房可供留宿，醫管局亦正向酒店查詢能否為員工訂房，不過他坦承已被部份酒店拒絕，初步有一、兩間酒店稱或有機會幫忙，但他不願透露酒店名稱。他指醫護平日有保護裝備，倘醫管局允許其出院，代表該醫護的風險亦較低，他稱抗疫需全民上下一心，希望酒店業可幫忙。

鍾健禮預計農曆年假過後，公立醫院的壓力會再增加，預料在新年假後非急症手術及服務有機會減少，部份專科門診可能要改用「補充藥物診所」處理，即先補藥，之後再為病人補覆診。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼