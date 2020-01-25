【武漢肺炎】英美研究估計僅檢測出5.1%個案　推算下月初感染25萬

武漢肺炎疫情在內地大幅擴散，有外國論文推測，武漢僅檢測出5.1%感染個案，若果防控無改變，病毒傳播持續，疫情將會在其它城市大爆發，包括上海、北京、廣州、重慶及成都；至下月4日，武漢患者將可高達25萬人，病毒具高度風險傳入香港、台灣、日本。 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地確診數字受多個因素影響，包括有部份個案不敢去醫院求診或未能得到確診，隨着愈來愈多確診個案，相信此研究的預測已落後於形勢。他又說粵港是命運共同體，廣東省已是第二高確診個案的省份，香港要加強防疫。

傳播系數較沙士高

研究論文由英國蘭卡斯特大學、美國佛羅里達大學、格拉斯哥大學病毒研究中心（Medical Research Council-University of Glasgow Centre for Virus Research）等大學學者於周五（24日）共同發表。

論文指，指新型冠狀病毒的傳播系數大於1，估計是介乎3.6至4，比沙士情況更高，要遏止武漢肺炎疫情擴散，必須要控制72至75%的感染個案。研究估計，武漢現時僅檢測出5.1%個案，社區已有大量感染個案，認為情況反映新病毒較難偵測。研究的病毒傳播推測，是假設病毒經人傳人，原因是病毒源頭是華南海鮮市場已於月初關閉，應該再沒有動物傳播人類的個案。

▼武漢疫情嚴重▼

+ 8 + 7 + 6

京滬粵感染數僅次於武漢 香港高危

研究指，若果防控無改變，病毒傳播持續，疫情將會在內地其它城市大爆發，包括上海、北京、廣州、重慶及成都，推測到下月4日，武漢患者將可高達27.3萬人，上海感染個案可達915人，廣東及深圳的感染個案分別達377人及293人。屆時，病毒具高度風險經航空交通傳入附近國家及地區，包括香港、泰國、日本、台灣、韓國。

武漢封城或僅可減24.9%輸出感染

內地當局已將疫區武漢「封城」，不過，研究認為，限制武漢的交通出入，未必能夠阻止疫情在內地擴散，即使減少99%的交通運輸往來，到下月4日，料僅減低24.9%武漢以外地區的感染個案。

▼武漢封城▼

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何栢良：此研究或已落後於形勢

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地確診數字受多個因素影響，包括有部份個案不敢去醫院求診或未能得到確診，相信研究的預測已落後於形勢，認為內地感染情況已遠超目前官方公布的數字，但暫時難估計實際感染個案。

廣東確診排第二 粵港命運共同體

他指，廣東省與香港是命運共同體，而該省的確診數字是全國排第二，但政府目前的防疫工作卻猶如「無政府狀態」，建議當前若要有效防疫，「上策」是「封關」，實行出入境限制，又呼籲全民戴口罩，而遏止病毒傳播。