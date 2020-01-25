【武漢肺炎】《刺針》刊內地41病例分析：似沙士　死亡率達15%　

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，內地多名專家整理了武漢41名確診病例的流行病學、臨床表徵、測試報告及治療情況等資料，並進行分析，有關文章獲著名醫學期刊《刺針》（The Lancet）刊登。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，參考文獻資料，病人約需八天才出現氣促、呼吸困難等病徵，期間難憑病徵區分上呼吸道感染與「武漢肺炎」，他形容疫情非常嚴峻，呼籲市民應注意防疫，外出應佩戴口罩，亦不應前往內地。 另外，研究透露，內地正向部分病人處方皮質類固醇，以測試及觀察藥物可否對「武漢肺炎」作有效治療。

▼武漢封城▼

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研究個案最中12月1日出現病徵

研究由中華人民共和國科學技術部、國家自然科學基金委員會、中國中醫科學院及北京市科學技術委員會的研究人員負責。研究發現，41名病例中，30人為男性，病者平均年齡為49歲，沒有兒童或青少年。全部41人均患肺炎，胸部CT檢查表現異常，其中三分一人入住ICU，六人死亡，即死亡率為15%。

41宗病例中，當中27人曾直接到過華南海鮮市場，其中一個家庭集體染病。患者最早出現病徵的時間是2019年12月1日，其家人沒出現發燒或任何呼吸道疾病。整體不足一半人患長期疾病，當中8人屬糖尿病者、6人屬高血壓、6人屬心血管疾病。

有一宗個案無發燒 發病與沙士相似

病例常見症狀包括發燒，在41宗中佔98%（40宗）；其次有76％有咳嗽（31宗）和44％有肌肉痛或感到疲勞（18宗）；亦有少部分患者有其他情況，28%有痰、8%有頭痛、5%咯血、3%腹瀉等。

40名患者中有22名（55%）出現呼吸困難，從病發到呼吸困難的中位數為8天，介乎5至13天。 41名患者中有26名（63%）患有淋巴細胞減少症。全部41位患者患有肺炎，胸部CT表現異常，併發症包括急性呼吸窘迫綜合症，佔12宗或29％，貧血有6宗或15％，急性心臟病有5宗或12％和繼發感染有4或10％。 13宗患者（32％）轉到深切治療部醫治，當中6人死亡。

是項研究結論是新型冠狀病毒引起的嚴重呼吸道疾病，與沙士相似，需進入深切治療比率及死亡率均高。但對此病毒的認識、流學病學及人類傳播時間以及疾病臨床範圍，均需要進一步研究。

處方皮質類固醇治療

研究另指出，醫療人員向部分病人處方皮質類固醇，以觀察及測試藥物能否對「武漢肺炎」作有效治療。然而，參考當年「沙士」經驗，對早期患者用皮質類固醇治療或令病者病情惡化，故引起醫學界激烈討論，質疑用藥或致病人免疫系統失調、真菌感染，甚至骨枯等併發症。

何栢良：發病八天才出現氣促及呼吸困難​

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，醫學文獻指出，「武漢肺炎」患者不論是病發時間、併發症及死亡率亦與「沙士」相似。由於病人發病至出現氣促及呼吸困難約需八天，在未出現呼吸困難前，病徵與一般上呼吸道病毒感染相似，如發燒、喉痛等，故若非有接觸史或來自特定內地城市，難以分辨患者是「武漢肺炎」，還是上呼吸道感染。

何栢良預計約一周後，內地將有大量嚴重個案。他形容疫情非常嚴峻，提醒市民須注意個人衛生，注意防疫，外出須戴口罩，非必要亦不應前往內地。