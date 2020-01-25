【武漢肺炎】港大首證病毒人傳人　病人武漢返深圳後傳染同住家人

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」去年底起爆發，疫情持續擴散，全球至今已有近千宗確診個案，本港累計亦有5宗確診個案。香港大學研究團隊藉研究一個在港大深圳醫院求診的7人家庭群組，發現群組中只有5名病人曾前往武漢，餘下其中一名家庭成員發病前14日無到過武漢，亦無到過濕街市，但與患病家人同住約4日後出現病徵，證實病毒有能力人傳人，整個群組有6人確診。 家庭群組中有1人全無病徵，團隊指SARS時亦曾發現零病徵病人，不過今次並未在6名病人的糞便或尿液樣本發現新病毒。 今次是首份證實病毒人傳人的研究論文，團隊亦根據群組的發病日期，分析出新病毒潛伏期約3至6日，研究成果已於醫學雜誌《刺針》（The Lancet）刊出。

▼武漢封城▼

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港大微生物學系新發傳染性疾病國家重點實驗室的研究團隊，最新發表的一份研究文章，分析了一個自1月10日起在港大深圳醫院求診的7人家庭個案，7人當中有6人確診感染新型冠狀病毒肺炎，年齡介乎10歲至66歲，但當中一個確診者並無到過武漢。

深圳一家六口曾訪武漢 當中兩人曾到醫院探病

6人家庭，包括一個命名為「病人3」的病人，她與丈夫、一對子女，以及父母一家六口，於去年12月29日至今年1月4日前往武漢，其後返回深圳。在武漢期間，這家人無去過當地的濕街市，無接觸或進食過野味，每日均會與當地生活的幾位親戚見面，並一起用膳，其中一個親戚定期會到濕街市。「病人3」與母親曾到武漢一間醫院，探訪其表親的1歲兒子，其表親因照顧患肺炎兒子，在醫院留宿4日。

10歲兒子中招但無病徵

「病人3」的丈夫在到達武漢第4日有發燒及腹瀉，「病人3」與母親分別在到訪醫院後第4日及第5日發燒，母親有咳嗽及身體虛弱，返深圳後求醫。其他家人亦有發燒、腹瀉、流鼻水等病徵，不過「病人3」的10歲兒子則完全沒有病徵。

新研究首次公開確診病人的肺片，可見呈玻璃碎形狀。（醫學雜誌《刺針》圖片）

同住奶奶受感染 無染病7歲女兒長期戴口罩

他們返回深圳後，「病人3」一家與丈夫的母親同住，她於4日後出現背痛、身體虛弱，3日後有發燒及乾咳，之後同告確診。

全部6名病人的電腦掃描影像顯示，肺部發炎的情況似玻璃碎（ground-glass）「花了」，高於60歲的年長者有較多其他症狀，例如淋巴細胞減少，血小板減少等。病徵方面，5人發燒，有一人胸膜痛，較年輕的成年人有腹瀉，而高於60歲病人有乾咳及身體虛弱。

唯一一名曾去過武漢、但沒有染病的家人是7歲女兒，據「病人3」報稱，女兒在武漢期間大部份時間均有戴上外科口罩。

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有確診個案零病徵 潛伏期3至6日

根據病人的曝露史及發病日期，研究團隊估算，新病毒的潛伏期約3至6日，病人（如10歲兒子）可以完全沒有表面病徵，增加確診的難度。

6名病人中，有5人對新型病毒的快速測試呈陽性反應，其中一人呈陰性反應、即「病人3」，但其臨床數據仍屬確診個案。研究團隊成員、香港大學微生學系臨牀助理教授陳福和估計，或因病人在出現病徵後一段時間才求診，其樣本中病毒數量已跌至低水平。他又指，研究顯示病人的上呼吸道樣本病毒量或減少，若有懷疑個案上呼吸道樣本對病毒呈陰性，應再取下呼吸道樣本重覆化驗以作核實。

與SARS不同 病人糞便尿液未發現病毒

研究團隊又發現，新型病毒與在中國菊頭蝠找到的SARS相關冠狀病毒最為接近，今次的爆發亦與2003年時類同，與野味市場有關；但與SARS不同的是，今次並未在6名病人的糞便或尿液樣本找到新型病毒。

團隊認為，當局應全面規管野味市場，以阻隔病毒的傳播途徑，基於有人傳人的家庭個案，更關鍵的是盡快隔離病人及追蹤接觸者。