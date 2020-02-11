【專訪】盛智文指海洋公園有結構性問題　如長大小朋友迷失方向

海洋公園是不少香港人的回憶，然而公園連年虧損，需向政府申請106億元作未來發展，不少園內設施及機動遊戲亦會拆卸。被稱為「米老鼠殺手」的前海洋公園董事局主席盛智文接受《香港01》專訪時坦言對目前海洋公園情況感到心痛，形容有如長大的小朋友迷失方向。 他又笑言，2014年政府撤換其主席一職是否正確決定屬「Difficult question」，或自己是幸運在適合時間離開。他又指，對海洋公園發展有一些想法，包括部分門票加價等，並直言公園有結構性問題，在政府管理下難以營運，認為應檢視未來會否有轉變。

▼海洋公園現時情況▼

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現任管理層管理方式不同 強調不希望指責管理層​

盛智文於2003年臨危受命獲委任為海洋公園主席，其任期內園方維持盈利，惟至2014年突被通知不再獲續任，由當時副主席孔令成接任至今。盛智文憶述當年與時任行政總裁苗樂文（Tom Mehrmann）合作無間，而苗樂文更在主題公園界有豐富經驗。他又指，離任時海洋公園正錄得盈餘，並被視為全球頂尖主題樂園，而撤換他決定是否正確則是「Difficult question」。

海洋公園由盛至衰，不少人認為盛智文離開是轉捩點。他指園方現時管理層管理方式與他有不同，「當時我將海洋公園當私人公司營運，不是經常聽政府話」，但他強調不希望指責管理層。盛智文認為現時消費者的喜好已改變，創意在此情況下尤其重要，「如果我仍在管理層，會用科技將舊設施改變成新一樣，如加入虛擬實景科技等」。

盛智文坦言對目前海洋公園情況感到心痛，形容有如長大的小朋友迷失方向。（盧翊銘攝）

盛智文心繫海洋公園 「如關閉是悲劇」

現時盛智文仍心繫海洋公園，訪問當日立法會正審議海洋公園撥款，訪問結束後他立即詢問秘書會議情況。對於海洋公園106億撥款申請，盛智文同意涉及大筆款項，惟認為最重要是讓公園有足夠資金營運，因海洋公園是港人重要回憶，已屬文化一部分，「如關閉是悲劇（tragedy）」。他笑言作為港人，亦希望撥款可用得其所。

他又透露自己對海洋公園發展有一些想法，直言迪士尼樂園票價一直很高，而政府多年來害怕將票價加得太多。他建議只調高遊客入園票價，本地人票價可維持現時價格，「遊客不太介意票價，因一年或只會到訪一至兩次」。

盛智文2003年上任之後，逐步為海洋公園奠下五大節慶活動基石。（資料圖片／李澤彤攝）

盛智文倡3招救亡

1. 調高遊客入園票價，而本地人票價可維持現時價格

2. 政府須找富有主題公園經驗的人士接任海洋公園管理層

3. 檢視政府擔任海洋公園管理層是否適合

盛智文：管理層接任人須富主題公園經驗 最壞情況出售海洋公園

另外，現任海洋公園主席孔令成與行政總裁李繩宗任期今年內屆滿，盛智文建議政府須找富有主題公園經驗的人士接任，而新任管理層要先整理現時未來發展計劃，再決定要保留現時計劃的建議或作微調。

盛智文的第三個提議是檢視政府參與園方管理層是否適合，因為政府作決定十分小心，有時會造成營運困難，認為政府不應參與主題公園管理層及營運主題公園，又指外國不少主題公園都有私人資金，普遍都有盈利。他又稱，若政府不再想營運海洋公園，可出售予有與趣的私人公司，或與私人公司共同營運。

盛智文任內大力發展海洋公園，現時部分債項是他任期內提出。他強調債項是經當時行政總裁小心計算，不認為是高估海洋公園的營利，並比喻指「當你買樓時要借樓宇按揭，而一直有按時還款，而再賣出房子後業主無法繳還按揭」。