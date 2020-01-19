擬向海洋公園撥百億元　邱騰華：近半年樂園財困　注資屬困難決定

海洋公園錄得連續4年虧蝕，政府早前宣布出手救亡，建議向海洋公園撥款106億元大翻新，建新設施取代老化設施之餘，亦會劃分新主題區望開拓客源，這項撥款被質疑是否值得花費。 商務及經濟發展局局長邱騰華稱，受到社會環境影響，過去半年樂園面對財政困難，2019年全年入場人次僅約330萬，較高峰逾700萬人次大跌。他同意，納稅人的錢必然需對港人有益，形容注資是困難決定，但海洋公園是香港品牌，有自己的獨特性及潛力；他相信無人願意見到樂園因財困而倒閉，又認為海洋公園無法靠純商業的方法解決財困，必須由政府或社會作一個決定。

商經局局長邱騰華指，海洋公園需要提升競爭力。（資料圖片／盧翊銘攝）

海洋公園去年底公布，2018/19財政年度全年虧蝕5.57億元，是連續第四年錄赤字，估計19/20年度虧蝕損將擴大至逾6億元，入場人次料進一步跌至330萬。政府上周建議向海洋公園注資106億元，以全新定位發展樂園，尋求大翻身的機會。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（19日）接受商台節目訪問時形容，海洋公園是香港自家品牌，有成功亦有可改善之處，相信香港人都不願意見到其倒閉。他提到樂園上次獲政府資助更新設施已是2005年，更新過後曾錄得年入場人次770萬的高峰，現時面臨老化問題，有翻新的需要，撥款亦屬合理及值得。

樂園無法以純商業方式做自我更新

海洋公園上年度連續四年虧損，但邱騰華特別點出，2019年下半年的情況無人預料到，導致海洋公園的財政出現困難，他指樂園無法以純商業方式做自我更新，要政府或社會作一個決定，形容注資屬困難決定。海洋公園的開支連年增加，邱認為樂園過往的成本控制屬合理，因大型設施需一定的維修費用。

需助樂園轉型

邱騰華指曾就樂園未來發展作顧問研究，除了透過夜間活動增加遊人在樂園的時間，以開拓其他收入如餐飲外，亦應利用自身地理優勢，包括近海岸線、有自然景觀，以發展不同項目，靜態如欣賞自然景觀的景點，動態如設計「衝落海」的過山車，以及建碼頭、以樂園為起點前往其他地方，都是潛在發展優勢。

政府將向立法會申請撥款，面對立會的停擺狀態，邱騰華稱不會因撥款難通過而不做，望「畀機會呢個香港人嘅樂園有更新機會」。