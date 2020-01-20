港府擬泵水逾百億元助海洋公園擴建　多名議員反對：倒錢落海

海洋公園連年虧蝕，政府早前宣布擬撥106億元「救亡」。立法會經濟發展事務委員會今（20日）討論海洋公園新擴建發展大計，多名跨黨派立法會議員憂慮項目涉及公帤逾百億元，擔心會淪為無底深潭，明言不會支持。 商務及經濟發展局局長邱騰華回應稱，現時並無後備方案，認為今次可應對財困，亦是合適時機轉型，投資未來。海洋公園主席孔令成則透露，目前園方擁4億元現金，可營運至今年底，有議員狠斥是「失敗生意」。另有議員認為，園方負債纍纍，仍獅子開大口，形同「敗家仔」，且新增設施了無新意，質疑園方難與周邊鄰近的競爭對手匹敵。

商務及經濟發展局局長邱騰華提到，過去四十年，海洋公園是本港成功例子，亦是香港人公園，值得延續下去。（梁鵬威攝）

海洋公園連年虧蝕，據最新轉型計劃顯示，樂園的新發展方向以保育及歷奇為本，會融入南朗山的自然景觀，亦加設單軌列車貫通新園區，未來7年將設增20個景點，劃分7大主題區，有12項現有設施則會關閉拆卸。行政總裁李繩宗早前受訪時指，年半前已開始進行研究樂園的新發展方向。

商務及經濟發展局局長邱騰華提到，過去四十年，海洋公園是本港成功例子，亦是「香港人公園」，值得延續下去。他又指，今次新方案有兩大目的，包括應對財困，協助公園渡難關，亦期望投資未來，及趁合適時機轉型，令入場人數回升。

民建聯周浩鼎表示，明白海洋公園屬港人品牌，感情上會傾向支持，惟從理性角度檢視，百億元是天文數字，加上水上樂圍未完全落成，市民會有大憂慮，亦難貿然支持。他擔心未來需要繼續填氹，追問會否有其他短期救急方案續命，始再談未來發展大計。

議員：市民憂「長貧難顧」

會計界梁繼昌則指，相對11億元警察加班撥款，今次園方的百億元方案，「起碼有建設性」。惟他又不諱言，不少市民憂慮「長貧難顧」，擔心未來需無限注資。

新民黨葉劉淑儀憂慮新方案淪為空中樓閣、紙上談兵，亦不擔保可落實執行，且亦因中國自由行因素所致。她提到，踢喼事件發生後，內地人不願來港旅行，經過去多月騷亂，他們來港有亦遲疑。葉劉淑儀擔心新方案是無底深譚。她獲悉海洋公園現持4億元現金，料可維持至今年底，在負債數十億前提下，她形容海洋公園是「失敗的生意」。

譚文豪則批評，海洋公園超支未見底，又指前行政總裁盛智文離任後，由盈轉蝕，「(盛智文)廢朽變神奇，但你炒咗佢，仲要注資106億，我唔會支持。」

邱：方案已是最合適

鄺俊宇則追問局方有否「Plan B」後備方案，邱騰華則回應稱，目前提出的方案已是最合適，且並非單單處理財務問題，亦投資未來。他又提到，不少人問及有否減痛方法，但他認為需要實事求是。

海洋公園副主席劉鳴煒表示，投資106億元，可換取全新海洋公園，當中新增數十個設施，但他強調，硬件非重點，不但公園需轉型，旅遊業也要轉型。（梁鵬威攝）

公民黨郭家麒則指，自港府發展迪士尼後，基本上是「自己打自己」，且內地有長隆海上世界，難以匹敵，他又形容，海洋公園形同「敗家仔」，負債纍纍下仍獅子大開口。

海洋公園主席孔令成回應稱，新方案經專家團隊研究1.5年時間，亦已分析競爭對手強弱，最終得出應善用依山而建及臨海地勢，周邊對手亦較少以教育及保育元素為主題。