【鼠年2020】15個年宵清理共收122公噸垃圾　食環201人到維園處理

今年食環署共舉辦15個年宵市場，由本月19日至今日清晨，一連7日舉行。食環署初步估計，今日（25日）在15個年宵市場共收集約122公噸垃圾，其中在維多利亞公園年宵市場收集的垃圾約有14公噸，而為清理維園年宵市場的垃圾，食環署動員201名員工及調動33輛垃圾收集車和水車。

清潔工人在維多利亞公園年宵市場結束後清理場地。（食物環境衞生署提供）

所有物資會作循壞再用或捐贈

食環署指，承辦商於15個年宵市場合共收集約57公噸竹枝、3公噸木卡板、14公噸凋謝或未售出的花卉及1公噸廚餘，而回收的發泡膠數量仍在點算中。所有物資均會由環保署安排作循環再用或捐贈予其他團體和人士，以物盡其用。此外，由食環署員工組成的22隊義工隊，今日把在年宵市場收集到的1218盆花卉及盆栽送贈予197間安老院或殘疾人士院舍和8間公立醫院。



動員201名員工清理維園

為清理維多利亞公園年宵市場的垃圾，食環署動員201名員工及調動33輛垃圾收集車和水車，其餘14個年宵市場則由外判潔淨服務承辦商負責清理。所有年宵市場的清理工作約於下午5時完成，經徹底清洗後，場地已回復清潔原貌。