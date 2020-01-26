【武漢肺炎】海洋公園突關閉　旅客「摸門釘」：退款又唔即時到位

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續蔓延，海洋公園今早（26日）約9時宣布，即日起暫停開放，直至另行通知。由於事出突然，今早不少旅客「摸門釘」，批評安排不周。 有珠海旅客表示，因擔心疫情農曆新年前已希望退款，惟樂園拒絕，豈料今日到場發現突然關閉，直言對安排「超級失望」，又批評樂園未即時安排退款，「收錢又即刻收，退款又唔即時到位。」

+ 10 + 9 + 8

有海洋公園在入口處消毒。（黃偉倫攝）

記者今早約10時到達海洋公園，入口外有數十名旅客摸門釘，有職員、保安在場協助。之後約12時，有穿上保護衣的職員，在入口處消毒。樂園表示，旅客可保留門票，日後直接換票或退款。港鐵海洋公園站及金鐘站都貼有告示，指樂園已關閉。

李太今早約9時出門與7歲的孩子到海洋公園。她表示，今日為自己生日，專程從青衣到樂園遊玩。她續指，出發前近9時曾觀看關於樂園開放的資訊，｢都仲係話10點照常開放｣，到樂園方知已關閉。李小朋友直言：｢唔開心無得玩｣。

葉小姐批樂園安排不周，又未處理退款問題。（黃偉倫攝）

旅客批：應一早公布

來自珠海的葉小姐今早亦與數名親友到樂園。她指出，早於一個月前購買門票，但擔心疫情，農曆新年前數天已曾詢問園方可否退錢，不過對方指需證明來自武漢，否則不可退回門票。她表示，受疫情影響，早已想退款，惟園方拒絕，才決定到樂園，直言：｢有得退我唔嚟啦！｣

葉小姐表示，一直認為香港的安排較內的人性化，但直言：｢對佢哋（海洋公園）安排超級失望｣。她批評，至今未知如何退款，｢（門票）收錢又即刻收，退款又唔即時到位｣，認為內地安排更佳，當地可即時退錢。她又稱，如樂園決定關閉，應事先通知旅客，突然閉園影響行程，更反問記者今日可去何處。

導遊麥先生批評樂園安排不周粗疏。（黃偉倫攝）

+ 6 + 5 + 4

澳洲旅客Tam今早亦與家人到海洋公園，到場方知樂園關閉，感到失望及掃興。她表示，並無職員解釋閉園原因，當記者問及時，以為只是因天氣影響而關閉，直至記者提及，她方知原來與疫情有關。

導遊麥先生原本帶領一個印度家庭到樂園，今早亦｢摸門釘｣。他表示，理解樂園因疫情關閉，但只在網頁上公布消息，批評｢鬼睇到咩｣，形容其做法粗疏，｢我唔會去海洋公園之前，走上網睇開唔開｣。

雖然樂園關閉，不過酒店仍然營業，今早仍見有少數住客於餐廳進餐，酒店職員亦都有戴上口罩。住客陳氏夫婦表示，酒店環境整潔，亦不時見職員清潔走廊、門柄。他們又稱，酒店住客大多是香港人，形容｢廣東話比普通話多｣，故未有太擔心衛生問題，不過亦會注重衛生及戴上口罩。