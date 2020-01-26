【武漢肺炎】八大及多間大專院校延長農曆年假　2月17日復課

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，截至今日（26日）至少五人確診。港大、中大、科大、浸大、理大、教大、嶺大、演藝學院等院校決定延遲開學，2月17日復課；城大暫時決定由1月31日起一連兩星期改以網上教學。 另外，公開大學、樹仁大學、恒生大學同樣宣布延至2月17日復課。

八大院校、演藝學院、樹仁大學、公開大學等院校延長農曆年假，2月17日復課。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄昨日（25日）表示，考慮到武漢肺炎情況，加上不少人到內地探親，或致風險，因此宣布中小學、幼稚園及特殊學校將延長農曆年假至2月16日，最早在2月17日復課。

香港大學校長張翔昨晚向教職員及學生發信，宣布延長農曆年假期，2月17日復課。城大今日宣布，由於情況不明朗，大學暫時決定由1月31日起一連兩星期改以網上教學。

香港恒生大學今日凌晨表示，鑒於新型冠狀病毒確診及疑似個案有上升趨勢，為保障學生及教職員的健康，校方宣布取消校內堂課至2月16日，並於2月17日開課。

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樹仁大學副校監胡懷中於今早向全體師生發電郵，指因應武漢冠狀病毒的最新發展，校方決定停止新年假期後的面授課堂，將復課日期推遲至2月17日。香港演藝學院稱經多方評估後，宣布下學期順延至2月17日復課。