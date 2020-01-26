【武漢肺炎】台灣全面禁止湖北省人士入境　暫緩陸籍人士赴台申請

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。在台灣，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今日（26日）表示，將提高防疫強度，全面禁止大陸湖北省人士來台。

台灣全面禁止湖北省人士入境。（中央社）

台灣中央流行疫情指揮中心表示，鑒於大陸新型冠狀病毒肺炎疫情之病例數持續增加，昨日（25日）召集各部會研議大陸人士來台之相關限制，並作出下列決議：

一. 全面禁止中國大陸湖北省人士(含陸生)來台。 二. 暫緩受理中國大陸湖北省以外陸籍人士之觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請，特殊情況則個案審查（防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務），已發入台許可證者則推遲來台。 三. 陸生暫緩入台2周。 四. 自中國大陸入境之商務交流人士須配合自主健康管理14天。 五. 自中國大陸湖北回台之陸籍配偶須限制居住，並配合居家隔離，由地方主管機關主動進行健康監測14天。

陳時中表示，政府認為有必要增強防疫強度。（中央社）

台灣衛福部長陳時中今日（26日）在記者會表示，政府認為有必要增強防疫強度。只要從大陸湖北省返台者，或曾與確診個案接觸過，一律都要「居家隔離」，不准出門，從湖北以外地區返台者，則需由防疫人員訪視，外出須主動通報。

台灣中央流行疫情指揮中心已在25日將中國大陸旅遊疫情建議第三級警告（Warning）的區域由武漢市擴大為湖北省，其他各省市則提升至第二級警示（Alert），到當地應採取加強防護措施。防疫中心表示，目前居家隔離人數還在清算中，自武漢返台人數已減少，昨天開始每日少於百人。