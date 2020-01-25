【武漢肺炎】梁卓偉：一病人可傳染兩個緊密接觸者　與沙士相若

武漢新型肺炎疫情仍在擴散，香港大學醫學院院長梁卓偉今日（25日）透露，據港大團隊的研究，一個已確診新型病毒肺炎的病人可傳染兩個緊密接觸者，而感染個案倍增約需時一星期，兩項數據均與17年前沙士疫情的數據相若，梁卓偉警告新型病毒「絕不比當年沙士弱」。 本港過去兩日內已錄得5宗確診個案，全部屬輸入個案，梁卓偉坦承「病毒無疆界」，無一個政府可命令病毒停止傳播，現時應盡力以「圍堵」策略盡快隔離病人以拖慢疫情，不過香港亦應有心理準備或出現本地個案。

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港大醫學院院長梁卓偉透露，港大團隊最新一項研究發現，新型病毒的基本繁殖率平均值是2，即一個已確診新型病毒肺炎的病人可傳染兩個緊密接觸者，而確診感染個案倍增約需時一星期，即在沒有任何的干預措施之下，疫情在一星期後就會翻倍。

與17年前沙士的數據比較，沙士初期的基本繁殖率為2至3，即一人傳染2至3人，感染個案約7至8日會倍增，新型病毒的兩項數據均與沙士時相若，梁卓偉警告新型病毒「絕不比當年沙士弱」，絕不能輕視是次疫情。

住院病人死亡率達14% 隱形個案、病情輕微者較多

數據顯示，確診新型病毒而需要住院的病人，因該病死亡的比率約14%，即每7至8個確診者就有1人死亡，而沙士的住院患者死亡率則約17%，不過梁卓偉指，新病毒與沙士的不同之處，在於新病毒有較多病情輕微、不需入院的隱形個案，而染沙士的病人則近乎百分之一百會發病及住院，他認為新型病毒的隱形個案，或拉低整體死亡率。

梁卓偉籲勿輕視今次新型病毒肺炎的疫情。（梁鵬威攝）

應靠盡早隔離患病者 以延緩本地傳播個案的出現

梁卓偉形容疫情嚴峻，不過上述新病毒的繁殖率推算，是未有防疫措施介入前的數字。現時本港的5宗確診個案都是輸入個案，未見到有證據顯示有本地傳播個案，他認為本港應繼續使用「圍堵」策略，有任何輸入個案即第一時間隔離治療，阻止該病人傳染多另外兩個人。

他指必須承認病毒無疆界，「唔可以靠任何一個政府或地方命令佢（病毒）停」，但港府過往應對2009年豬流感爆發時，從錄得第一個從墨西哥輸入的個案，至出現首宗本地傳播個案，足足拖延了40日。他認為需用圍堵策略，「圍到疫情可以退」，但大眾亦要有心理準備或出現第一宗本地傳播個案。

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