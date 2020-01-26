【武漢肺炎】第6宗確診個案於武漢工作　抵港3天才入院　居於北角

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港今天（26日）確診第6宗個案，患者是一名47歲香港男子，他1月初起已到內地工作，在1月16至23日期間於武漢一個市場任文職，據傳媒早前報道，該市場有野味出售。 該男子在武漢時曾經發燒，到當地醫院求診，但其後退燒，1月23日坐高鐵輾轉抵港。他在12月底在內地時曾被狗咬，抵港當天到律敦治醫院急症室表示希望打瘋狗針，醫生沒有發現他符合呈報準則，故准他離開。他周六因發燒而到律敦治醫院求醫，最終確診。 當局指，他的太太、女兒需要隔離，未有透露他在港期間曾到過哪些地方，而當局正調查有無醫護人員受感染。據了解，他居住在北角。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天中午再確診多一宗武漢肺炎個案，患者是一名47歲香港男子，他1月初到內地工作，1月16至23日在武漢武昌區白沙州市場任職會計，根據傳媒早前報道，該市場有野味出售，而該市場與華南海鮮城有半小時車程的距離。

患者抵港過程一直有戴口罩

該名男子在1月20號晚發燒，1月21日量體溫時發現達攝氐38.4度，曾在武漢醫院看醫生，21號晚已退燒。他在1月23日坐車到湖北省咸寧市，再乘坐高鐵G1035班次二號車卡到深圳，再乘坐高鐵G407班次三號車廂到香港西九龍站。他其後坐車回家，期間一直有戴口罩。

張竹君表示，患者的太太、女兒需要隔離，未有透露他在港期間，曾到過哪些地方，而當局也需調查有無醫護人員受感染。 （張浩維攝）

張竹君指，該名男子稱自己在12月底於內地被狗咬，曾到武漢醫院打了4針瘋狗針，日前抵港當天，到律敦治醫院急症室表示希望打瘋狗針，醫生向他解釋不需要再打。由於他當時沒有發燒，醫生沒有發現他符合呈報準則，故讓他離開，而他求診時一直有戴口罩。不過，該男子在1月24日再次發燒，達攝氐38度，而昨天他亦量度到37.5度，故再次到律敦治醫院求醫，今次醫院決定安排他入院。

正了解接觸患者醫護有無足夠保護衣

張竹君稱，病人的太太、女兒需要隔離，但未有透露他在港期間，曾到過哪些地方，當局會追蹤他曾乘坐的兩班高鐵列車有沒有密切接觸者。而當局也需調查有無醫護人員受感染，正與該院的感染控制小組商討，了解醫護接觸該病人時，保護衣物是否足夠，才知有無潛在風險，如有風險就會安排隔離。

對於有傳言指該名病人曾隱瞞自己到過武漢，張竹君稱該病人無隱瞞，他在23日求診時並非想看醫生，僅希望打針，病人又指自己在武漢有檢查過，當時無發現有問題。

張竹君（左）指第6宗個案的患者於武漢一個市場任職文職。 （張浩維攝）

《香港01》接獲的消息指，該名男子被狗咬的位置已無大礙，他在首次求診時沒有透露自己曾到武漢，當時體溫為攝氏37.2度，由於沒有發燒、咳嗽等上呼吸道感染徵狀，故醫院讓他離去。據了解，他居於北角建華街。