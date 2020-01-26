【武漢肺炎】七成負壓病房已佔用　馬仲儀：爆發風險是危在旦夕

「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情蔓延，香港至25日暫時至少錄得五宗確診個案。港台節目《城市論壇》今日（26日）討論如何應對疫情，一眾出席的嘉賓均批評政府最新措拖被動及無效。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，政府沒有「走在疫情前」，現時香港已經是被疫情牽着鼻子走，醫院的負壓病房已經有六至七成是被佔用，故現階段已是抗疫並非防疫，認為醫管局未能確實提出裝備或藥物的安排，警告「爆發風險是危在旦夕」。

▼武漢疫情嚴重▼

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本港截至25日中午，共有五宗確診新型冠狀病毒的個案。特首林鄭月娥同日表示，「走在疫情前」，強調未停過檢視防疫的工作。不過，多名醫護人員在《城市論壇》均批評政府的防疫工作被動，認為無論是市面沒有供應至醫院的配套也好，全部都未能提出實際的解決措拖。

有武漢人士急症室求診 只為驗病毒

本身是急症室醫生，前線醫生聯盟副主席鄺葆賢斥「香港不防疫，變相令醫護人員是抗疫」，認為香港的醫療系統是無法負荷不斷增加的病人，「醫護人員好被動，只是着晒PPE嘅防護衣，而我哋又唔夠負壓病房」，「如果同事（對政府）有信心便唔會寫遺書，我哋是願意照顧我哋嘅病人，但唔係不斷放人入嚟。」她又稱，曾經有從武漢回來的人士到急症室求診，為的只是想驗身了解自己是否染病。

醫護不滿鍾健禮「自願論」 認為政府無保障他們

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀也指出， 香港現時已踏入抗疫，迎日的懷疑個案數目是急速上升，「未打真正嘅仗已經做晒所有病房，用咗六至七成是令人擔憂」。她談及，屯門醫院早前有確診女患者送入正壓病房，認為事件是一個警號。

馬仲儀解釋，因為懷疑個案也要放入負壓病房，直至他們沒有病徵後的3至4日才能轉到普通病房，「屯門醫院嘅個案好明顯反映忙中有亂。」 她批評，政府及醫管局至今仍未提出裝備或藥物的安排，認為「爆發風險是危在旦夕。」

一名武漢肺炎女患者曾於屯門醫院急症創傷病房內逗留兩小時。（余睿菁攝）

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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公院護士及立法會議員李國麟也稱，前線醫護人員不夠外科口罩使用，而他在街上也經常聽到市民談論「垃圾政府，保障不到我們」，認為市民就防疫不要「高大空」的口號，政府至今沒有實際防疫工作，市面的口罩供應仍然緊張，「情況是出亂子。」他也批評，有醫護人員對現時局勢感心灰情冷，管理層不斷談及政策的事，卻未有理會同事的心情。