【武漢肺炎】公共醫療醫生協會倡減入境人流　口岸攔截高危人士

新型冠狀病毒疫情在港蔓延，公共醫療醫生協會今（26日）就新型冠狀病毒疫情提出多項建議，包括政府於所有中港口岸出境一方攔截發燒或有呼吸道感染徵狀的人士、全面執行戴口罩、勤洗手和清潔環境等防疫措施，同時要求政府及醫管局交代醫療資源運用安排等，但並無提出罷工計劃。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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協會斥林鄭昨提出對醫護人員的質疑不恰當

近日有醫護工會要求政府封關，否則會罷工。昨日（25日）行政長官林鄭月娥於記者會上提到，有部分醫護人員提出了採取比較激烈的行動，但她指現時社會需要和平理性才能抗疫。香港公共醫療醫生協會強調，前線醫護人員「多年來一直以專業態度與全港市民攜手克服每個難關，甚至因為政府政策失誤而出現『挨義氣』的情況年復年、日復日不斷上演」，對特首質疑醫護人員感不滿。

建議仿效澳門當局 中港口岸出境一方攔截發燒人士

本港確診及疑似感染新型冠狀病毒肺炎的人數不斷上升，香港公共醫療醫生協會向政府、醫院管理局及市民提出五項建議。其中包括建議港府仿效澳門當局，於所有中港口岸出境一方攔截發燒或有呼吸道感染徵狀的人士，並縮短中港口岸的開放時間及減少直通車、直通巴士和所有高鐵班次，控制人流往來，以便集中人手處理防疫事宜。意見書中又建議，有發燒或呼吸道感染徵狀的人士應就地就醫，不得出境；高風險但未有徵狀人士，例如曾到湖北省或國內醫院或接觸過確診病人，應於本港住接受14天醫療監察，以減低疫情擴散風險。

▼武漢疫情嚴重▼

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協會要求當局清楚交代人手、病床、相關藥物等安排

醫院的醫護人手有限，近日到公立醫院求醫的外地人數量日益增加，部份更是疑似新型病毒肺炎的個案。香港公共醫療醫生協會就情況，要求政府及醫管局交代醫療資源運用安排及重新交待前線員工到隔離病房工作的安排。包括定期向市民交代病床、相關藥物、防護裝備及快速測試試劑等重要抗疫物資存量，又建議醫管局暫停要求前線醫護人員執行非臨床工作及非必要文書工作或舉行非必要會議。

香港公共醫療醫生協會指，作為前線員工明白照顧病人的職責，亦接受一個公開、公平、公正的抽籤程序以決定進入隔離病房工作先後次序的安排，惟醫管局質素及安全總監鐘健禮在記者會上否認曾作抽籤安排，並聲稱所有同事皆自願加入，協會認為此說法有誤導之嫌，亦可能影響日後同事在不同情況下的索償安排，要求他收回此言論。

協會亦要求局方清楚交待前線同事在隔離病房工作的一切安排，包括工作時間、住宿、休假、離開後的醫學監察期間的工作或休假住宿安排、額外保險及不幸染病後的賠償等等。

協會稱國內疫情更為嚴峻 要求內地供應口罩為「雪上加霜」

協會建議政府轄下設施、所有學校、社福機構及醫療場所的人士必須配戴外科口罩，政府應從中國以外地方尋找口罩貨源供應本港，又稱國內疫情比香港更為嚴峻，要求內地供應口罩給本港是「罔顧國內同胞安危、雪上加霜的舉動」。