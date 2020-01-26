【武漢肺炎】港澳碼頭加強清潔　澳門人：感覺政府工作較香港好

因應武漢新型冠狀病毒肺炎的疫情持續擴散，澳門今日（26日）公布有多一宗確診個案，患者由香港坐船到澳門。於上環港澳碼頭仍有不少旅客來往澳門，碼頭有告示呼籲乘客戴上口罩，亦有工人清潔售票機。 有來港升學的澳門人稱，於船上會戴兩個口罩保護自己，又認為澳門特首表明親自指揮防疫工作，感覺上較港府好，另有剛從澳門回港的港人認為港府應對工作「做得好慢」。

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於上環港澳碼頭有告示呼籲乘客戴上口罩，大部分商場保安亦有戴口罩。有清潔工人戴上手套及口罩，在場用稀釋漂白水清潔售票機等設施。碼頭的連鎖藥房放有告示，指「口罩/酒精售完」，店員稱所有有酒精含量的清潔用品，包含洗手液、濕紙巾已售罄；至於便利店的口罩及洗手液同樣缺貨。

澳門人Andy認為特首親身指揮應對工作，感覺上較香港做得好。（張嘉敏攝） 澳門人：會在船上戴兩個口罩 碼頭出入境大堂仍有不少旅客，從澳門來港升學的澳門人Andy對疫情感擔心，認為澳門人口密度高，容易互相傳染。他不知有確診者從香港乘船到澳門，認為對方不是在船上受感染，因此仍會選坐船回澳門，但於船上會戴兩個口罩，回家後會立即清洗衣服，以免感染。他指不清楚本港的防疫工作，但聽聞港府於應對方面受到不少批評，反而澳門特首一早表示會親自指揮防疫，故感覺上澳門的措施較好。

港人林先生斥港府防疫做得慢。（張嘉敏攝） 從澳門旅遊後返港的港人林先生稱，港府的防疫工作「做得好慢。」他解釋於入境澳門時除量度體溫外，亦要填寫健康申報表，惟入境香港時僅對小朋友逐個量體溫，「部機（體溫機）仲要唔知有冇開。」他認為除要強制填寫申報表外，政府亦有必要封關，「起碼對最高危地方嘅人做（封關）。」他又稱澳門幾乎每個當地人均有戴口罩，只有部分內地及外國旅客未有佩戴。

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內地旅客未有被要求申報健康

同樣從澳門到港的上海旅客李先生稱，入境香港時未有填寫任何申報表，只有對其量度體溫；反而入境澳門時被要求申報，「感覺澳門做得不錯。」

澳門的確診個案上升，有港人仍按計劃出發，當中包括前往澳門與朋友見面的林先生。他稱獲悉有確診者坐船由香港往澳門，對情況感到擔心。不過由於朋友從外國回來，鮮有會面的機會，故仍然選擇前往澳門。他稱有帶齊酒精潔手液及口罩，亦不會在澳門逗留太耐，「食個飯就返。」而港人許女士則會於大年初六出發，她對疫情不感擔心，稱自己戴口罩「因為條街好大風，」又指若附近有確診患者就算戴口罩的作用不大，「（細菌）都係會癡係身度。」