【武漢肺炎】迪士尼突關門深圳客失望：來港只為樂園　可提早公布

香港迪士尼樂園今日早上公布，因配合本港現時採取的防疫措施，現時起暫停開放，至另行通知。 《香港01》記者中午到樂園外了解情況，不少旅客到達後才發現未到進場。有深圳來港旅客表不，若樂園昨晚公布會較理想，因為來港只會去迪士尼樂園，對未能入內遊玩感失望。

+ 2

來自菲律賓的遊客Helen反問記者，「是否因農曆新年而暫停服務？」經解釋後，她表示「防疫是一件嚴肅的事，因為咁我當然唔應該覺得失望喇，其實都係為咗安全，好應該呀！」她又指內地的疫症來得突然，樂園關閉得突然可以理解，指自己只是來旅遊，在園外四處逛逛也不錯，但坦言今年的農曆新年氣氛不太快樂，「不能去迪士尼，就到處購物及觀光，但作為農曆新年，今年氣氛好似一般。但冇所謂，香港同菲律賓好近，下次先嚟啦！」

曾於香港工作的菲律賓人Justeen同樣與家人來港遊玩，到場後才發現未有開門失望但理解，「不能去迪士尼，我而家去大佛拜下神，出去購物都得，今晚出去睇激光show。」她説，自己是米奇老鼠的粉絲，到場是希望跟他拍照，但明白到現時的氣氛及疫症影響，前來樂園後發現關閉一下子有點失望，但值得體諒及理解的，明言下一次再來光顧，「我在香港工作過，香港係我第二個屋企，上年有社會運動，而家又有疫症，新年都過得唔係太開心，我都好希望香港可以快啲好返。」

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 10 + 9 + 8

由深圳來港的連小姐到場後顯得有點不愉快，坐在門外看著園內情況。連説，樂園需要關閉是可以了解，但可以提早公布，「我是在中午時間，過了關，於朋友圈發現相關消息，始終不相信要到場看一看，如果昨晚已得知情況，我就不會來港。」她續説，一直以來，來港的目的只有「去迪士尼」，持有全年門票的她湊農曆年假期到來辦年貨及購買卡通產品，認為樂園是一個非常安全的地方，絕對不會怕，近日武漢肺炎肆虐各地，深圳居民亦有所擔心，自己已減少外出，現時選擇離開後立即回家，「深圳人都知道有疫症發生，部份人都會戴口罩，自己就好少外出，留在家中不會染病。」

另外，來自安徽省的金先生一家同樣發現未有開放，與門外的米奇老鼠拍照後，將選擇到東涌乘搭昂坪360繼續旅程。他說，了解到香港的設施較內地嚴謹，選擇暫定開放可以理解，「香港把關比較嚴謹，是好事，比較安全，所以沒有失望。」他又說，現時內地的消息已經較為開放，自己亦都明白到疫症問題，自己小心一點便可，「反正疫症已到任何地方，也不能怕太多吧，香港安全的，但我也會回安徽吧！」