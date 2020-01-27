【武漢肺炎】孕婦東區醫院剖腹產子後深切治療　化驗結果呈陰性

武漢肺炎疫情不斷蔓延，疫情令人心惶惶，昨天（26日）網上傳出東區醫院有一名來自內地的孕婦，緊急剖腹產子及誕下三胞胎後，未能維持血氧含量，肺部如同新型病毒患者般呈「磨砂玻璃」狀，目前在深切治療部留醫，該女子的樣本已被送往檢驗是否感染新型冠狀病毒。另傳出負責該孕婦手術的醫護人員裝備不足，擔心令產科受污染。 有知情人士向《香港01》透露，該孕婦本來稱自己數月來都留在香港，但其後多次查詢後才稱在一、兩星期前曾到深圳，雖然該孕婦臨床上屬於羊胎水入血，即羊水栓塞的可能較大，但為安全起見，仍先把樣本送往化驗。至27日早，消息人士今早透露，孕婦及3名嬰兒對新型病毒測試結果呈陰性反應。 醫院管理局表示，該名孕婦進行緊急剖腹手術分娩時，手術期間所有醫護人員均穿著全套保護衣物。產婦其後安排繼續接受隔離，故不會影響其他產婦。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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目前昏迷 難以問到更多細節

網上傳言指，一名內地孕婦曾多次到內地醫院接受人工受孕，近日在東區醫院緊急剖腹產子，誕下只有28周的三胞胎，但其後未能維持血氧含量，肺部如同新型病毒患者般呈「磨砂玻璃」狀，目前在深切治療部留醫及隔離。該女士的樣本已被送往檢驗是否新型病毒。另有指負責該孕婦手術的醫護人員裝備不足，做手術前才換上N95口罩，擔心病人令產科受污染。

有知情人士向《香港01》透露，該孕婦本來稱自己數月來都留在香港，但其後多次查詢後才稱自己在一、兩星期前曾到深圳，但未有透露詳情，而該孕婦目前昏迷，難以問到更多細節。雖然該孕婦臨床上屬於羊胎水入血，即羊水栓塞的可能性較大，但為安全起見，仍先把她的樣本送往瑪麗醫院化驗，而孕婦目前情況嚴重。

東區醫院指網上不實言論，稱早前接收一名有呼吸感染徵狀的孕婦，入院時已安排入住獨立負壓隔離病室；之後該名孕婦需進行緊急剖腹手術分娩，手術期間所有醫護人員均穿著全套保護衣物。產婦其後安排繼續接受隔離，故不會影響其他產婦。