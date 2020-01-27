【武漢肺炎】本港昨新增77呈報個案　47歲確診男子居北角宇宙閣

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情擴散至本港，截至昨日（26日）中午12時，衞生署衞生防護中心共接獲382宗符合呈報準則的個案；而確診個案到晚上增至8宗，都與武漢有關。醫院管理局表示，截至昨日中午12時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收77名符合呈報準則的病人，年齡介乎1歲至94歲。 昨日一共新增3宗個案，首宗個案為一名47歲男病人，求診前曾往北角建華街寓所宇宙閣；第二宗個案為一名68歲女病人，於潛伏期內曾到武漢探望家人，昨日於羅湖口岸被中心港口衞生科人員截獲並送到北區醫院入院接受隔離治療；第三宗個案為一名64歲男病人，他是此前確診、來港探女的62歲女病人的丈夫，於24日被安排到麥理浩夫人度假村接受檢疫，他於昨晚出現發燒，同日轉送屯門醫院接受隔離治療。

衞生署公布47歲患者所坐高鐵座位

昨日首宗個案為一名47歲男病人，過往健康良好，他於湖北省武漢市工作。根據病人提供的資料，他於1月20日發燒，翌日到武漢市一醫院求醫，同日退燒。他於本月23日乘車到咸寧市，轉乘高鐵由咸寧到深圳北（G1035列車二號車廂第11行），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G407列車三號車廂第17行），前往北角建華街寓所宇宙閣。他於23日晚上到律敦治醫院醫院急症室就早前在內地被狗咬傷而求醫，當時並無發燒。

他於25日再度前往律敦治醫院求醫，並入院接受治療，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。衞生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。根據病人提供的資料，他潛伏期內曾於武漢市武昌區白沙洲一菜市場工作，沒有接觸野生動物。初步調查顯示，病人的妻子及女兒沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

第六名確診患者的47歲男子，返港後曾往北角建華街寓所宇宙閣（圖右）。（歐陽德浩攝）

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 16 + 15 + 14

來港探女武漢夫婦住倚嶺南庭 先後同確診

第二宗個案為一名64歲男病人有長期病患，他居於武漢市，是本港第三宗輸入的新型冠狀病毒感染確診個案（62歲女病人）的丈夫。由於他是該名62歲女病人的密切接觸者，他已於1月24日被安排到麥理浩夫人度假村接受檢疫。他於昨晚出現發燒，同日轉送屯門醫院接受隔離治療，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。根據病人提供的資料，他於一月十九日乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1013列車），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G6543列車）。

初步調查顯示，病人與妻子來港探望女兒及女婿並入住屯門倚嶺南庭。病人的女兒及女婿沒有出現病徵，正在麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

本港第三宗新型冠狀病毒確診個案、62歲武漢女病人於上周四晚（23日）到屯門醫院求診期間，在急症室被安排在非負氣壓的創傷病房等候上房，逗留約兩小時。（資料圖片／香港01記者攝）

屯門醫院無安排女病人入負氣壓病房 累14人要接受監察​



該名62歲武漢女病人於上周四晚（23日）到屯門醫院求診期間，在急症室被安排在非負氣壓的創傷病房等候上房，逗留約兩小時。中心正跟進有關屯門醫院急症室的接觸者追蹤的工作。

中心將11名病人、其2名同行者及1名男保安員列為密切接觸者。當中，5名病人為屯門醫院住院病人，將繼續於院內接受治療。6名無需住院病人當中，1人出現相關病徵轉到屯門醫院接受治療，1人因其個人需要轉到天水圍醫院接受治療及3人已送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。1名同行者與男保安員已送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。中心正繼續追蹤餘下的密切接觸者。

公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收77名符合呈報準則的病人，年齡介乎1歲至94歲。（資料圖片／香港01記者攝）

68歲女病人返武漢探望家人 無到濕街市

第三宗個案為一名68歲女病人，過往健康良好。她居於深圳。根據病人提供的資料，她於本月25日從深圳經羅湖口岸來港。她至本月21日起出現發燒及咳嗽，昨日於羅湖口岸被中心港口衞生科人員截獲並送到北區醫院入院接受隔離治療，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

根據病人提供的資料，她於潛伏期內曾到武漢探望家人，沒有接觸野生動物，並沒有前往濕街市。初步調查顯示，病人獨自由深圳來港，病人丈夫居於深圳，在本港亦沒有家居接觸者。

▼武漢疫情嚴重▼

+ 8 + 7 + 6

截至昨日中午12時，衞生署衞生防護中心共接獲382宗符合呈報準則的個案，當中包括8宗確診新型冠狀病毒感染的個案及219宗已排除新型冠狀病毒感染的個 案，155宗個案仍然住院接受檢查。

醫院管理局表示，截至昨日中午12時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收77名符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，包括42名男子、35名女子，年齡介乎1歲至94歲。目前107人正留院接受隔離，103人情況穩定。一名北區醫院病男人因自身疾病情況嚴重，另外兩名將軍澳醫院男病人及一名屯門醫院男病人因自身疾病情況危殆。