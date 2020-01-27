【鼠年2020】初三赤口市民車公廟祈福　肺炎肆虐檔主嘆人流減四成

踏入鼠年大年初三（27日）赤口，不少市民到車公廟參拜祈福。在武漢肺炎疫情肆虐下，到廟宇祈福的市民大多戴上口罩，有檔主慨嘆今年人流疏落，比去年減少四成，相信天氣亦有影響。 有參拜市民祈求新一年香港太平、身體健康。他提到，以往擔心人多擠逼，通常在年初七後才前來，但今年覺得人流會減少，故提早與家人到車公廟參拜。

踏入鼠年大年初三（27日）「赤口」，不少市民轉到車公廟參拜祈福。（張浩維攝）

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沙田車公廟於昨日（年初二、26日）晚11時起通宵開放，大批善信今早到車公廟祈福、轉風車等。在新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情肆虐的農曆年，入廟市民大多戴上口罩。

肺炎肆虐 有檔主嘆人流減四成

有賣玉佩的檔主吳女士直言，今年受天氣和疫情影響，人流起碼減少四成，又提到過往年初三生意最好，但今年人流疏落。

善信鄭先生提到往年一般會在年初七後才會前來，但今年覺得人流會減少，故提早與家人到車公廟參拜。（曾凱欣攝）

亦有風車檔員工表示，以往人流較多，至年初十五仍然有不少人到車公廟參拜，惟今年適逢疫情肆虐及社會運動，相信市民「無上年咁夠膽出街」，預計生意額會跌兩至三成。他提到，希望市民購買後運情會好轉，「幫助到香港」。

善信祈求身體健康 望大家早日「除咗個口罩」

一行十人的郭先生表示，每年都會與家人到車公廟參拜，今年祈求身體健康，社會回復平靜，政府能順應民意。肺炎疫情肆虐，他笑言今年好特別，「嗰個變咗蒙面超人」，希望疫情盡快完結，大家能「除咗個口罩」。

另一位善信鄭先生又表示，希望未來一年一切順利，他提到往年一般會在年初七後才會前來，但今年覺得人流會減少，故提早與家人到車公廟參拜。