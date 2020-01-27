【武漢肺炎】武漢男香港轉機日本後確診　防護中心評機組感染風險

一名來自武漢的男子上周四（23日）於日本確診武漢肺炎，該名男乘客本月19日曾經乘搭國泰港龍航班抵港，其後再轉乘國泰航班前往日本東京。衛生防護中心至今未有透露涉事男子的班機座位確實位置，國泰則指中心未有知會確實座位號碼，僅得悉附近五排座位位置。 據傳媒報道，衛生防護中心及國泰將就涉事機組人員採取進一步防疫措施。國泰航空回覆指，衛生防護中心將決定那些是與乘客有過緊密接觸的機組人員，並會聯絡涉事機組人員，以評估感染風險。

+ 8 + 7 + 6

一名來自武漢的男乘客於1月19日乘國泰港龍KA853航班抵港，隨即轉乘國泰CX500航班前往日本東京，而該名男仔於上周四在日本確診。醫管局日前透露，一名機艙服務員需要接受隔離，但當局至今仍未透露該名男子乘坐班機的確實位置。

《蘋果日報》報道，國泰及衛生防護中心將實施三級制防疫措施，涉事機組人員倘出現任何武漢肺炎病徵須送院；與患有緊密接觸則送往隔離營；低風險個案亦須接受家居隔離。

《香港01》就事件向國泰航空查詢，獲回覆稱防護中心將負責決定那些是與乘客有過緊密接觸的機組人員，衛生當局會聯絡被分配至該乘客區域工作的機組人員，並評估其感染風險。

國泰航空又指，已通知機組人員，如衛生防護中心並未與他們聯絡， 應致電衛生防護中心熱線查詢建議。就這些機組人員的執勤安排，國泰將按照衛生防護中心的建議，並與所有機組人員保持密切聯繫，確保他們獲得適切的支持。