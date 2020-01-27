【武漢肺炎】兩民安隊員隔離營曾接觸確診患者　民安隊：無人不適

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港現時已有8宗確診個案，與確診個案相關的28位密切接觸者正在麥理浩夫人度假村隔離。 《香港01》接獲消息指，兩名在隔離營當值的民安隊隊員，因接觸過確診患者，現時須隔離。但民安隊回覆指，所有隊員都會跟據衛生署的指引穿着合適的保護裝備，直至目前為止，民安隊並沒有任何人員因擔任檢疫中心工作而有身體不適的情況出現。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，接觸被隔離人士時，相關人員會穿著保護衣，故不屬於高危的密切接觸者，但現時仍有待確認民安隊隊員的保護衣物是否充足。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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一被隔離民安隊成員 今早曾到車公廟

《香港01》接到消息指，兩名在隔離營當值的民安隊隊員，曾協助搬運一名被隔離人士，期間有身體接觸，而該名人士其後成為確診個案，消息指上述兩名民安隊隊員需要隔離。而兩人中，一人曾上班，另一人今早就曾到車公廟。

張竹君表示，如果事件與隔離營有關，相信民安隊隊員接觸的是第8宗的確診個案，不過接觸被隔離人士時，職員會穿著保護衣，故不屬於高危的密切接觸者，但現時仍有待確認民安隊隊員的保護衣物是否充足。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生今天出席記者會。 （余俊亮攝）

民安隊回覆表示，所有在檢疫中心當值的民安隊員，都會跟據衛生署的指引穿着合適的保護裝備，做足防護措施，即使有被隔離者其後確診，並不代表檢疫中心人員（包括民安隊人員）會受到感染，當值過的人員也無須進行隔離。直至目前為止，民安隊並沒有任何人員因擔任檢疫中心工作而有身體不適的情況出現。