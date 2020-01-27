【武漢肺炎】醫管局工會擬罷工促封關　鍾健禮：一直留意同事意見

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情肆虐，令本港公營醫療服務壓力倍增。有醫管局員工組成的工會，要求政府回應禁止旅客經中國入境等訴求，否則下周一（2月3日）起發動分階段罷工。 醫管局質素及安全總監鍾健禮今日（27日）下午出席衛生署記者會時，再度回應事件，指醫管局一直留意同事的意見，亦會留意傳媒、Facebook甚至連登的消息，及時與同事溝通；醫管局框架內難以解決的問題，亦會積極向當局反映。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示醫管局一直留意同事意見。（余俊亮攝）

醫管局員工陣線早前在其Facebook專頁向特區政府發「最後通牒」，若本周二（28日）仍未有回應訴求，包括禁止旅客由中國入境、公開呼籲全港市民戴口罩等「五大訴求」，將會舉行會員大會，以表決是否由2月3日起發起一連五日、共兩階段的罷工行動。

▼武漢疫情嚴重▼

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醫管局會留意傳媒、FB及連登貼文

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，醫管局一直留意同事的訴求，知道他們有許多不安心的問題，都會積極去回應和溝通，醫管局亦有留意傳媒、Facbook上的信息，亦會瀏覽連登上的貼文，並及時與同事了解，盡量幫助同事解決問題。

他承認部分訴求在醫管局體系內很難處理，會代為向政府當局反映。他指，醫管局本身有防疫快訊，是「google form」，同事可以透過表格反映情況。另外他透露，醫管局已責成資訊科技部，未來幾日將搭建一個平台，方便同事表達防疫中的困難及要求，以此加強透明度，也正在考慮開設電話熱線，幫助同事。

鍾健禮：目前是香港的嚴峻時刻

他強調，如今是香港的嚴峻時刻，醫院的隔離病房使用率也相當高，但農曆新年過後氣溫下降，流感的情況或會變嚴重，醫院的壓力會更加大，但如果真的罷工，會對香港、甚至醫護人員本身造成傷害。

至於封關的要求，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示政府部門一直在檢視疫情的情況，並不斷開會討論，若有最新消息會及時通知。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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醫管局員工陣線5大訴求 一· 禁止任何旅客經由中國入境 二· 呼籲全港市民戴口罩 三· 提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務 四· 嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全 五· 提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護