年三十至初三出入境人次按年大跌一半　高鐵初三客次不及去年兩成

撰文：黃偉倫
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與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，農曆新年期間的出入境人次亦大受影響。根據入境處數字，年三十至初三（1月25至27日）的總出入境人次，只有約162萬人次，按年大跌205萬人次，少約55.8%。
另外，去年初三（2019年2月7日）高鐵香港段曾創出約10.4萬人次的乘客量，為通車來最高；不過今年初三只有17,424人次，按年大跌83.2%。
去年年三十至初三，一共有約367萬人次經各口岸進出香港。（資料圖片）
農曆新年間的出入境人次（入境處資料）
今年年三十至初三的出入境人次大跌，4日累計入境人次約73.4萬，出境為88.7萬，合共約162萬人次，當中年三十佔最多，有50.1萬人次，佔約31%。
翻看去年的出入境數字，去年合計約367萬人次，即今年大減205萬人次，跌約55.8%，其中去年最多人次的初三，當時有約119萬人次，不過今年初三卻為4日之中最少人次的一日，只有約36.3萬人次，大跌約69.5%。
按年比較農曆新年出入境人次（入境處資料）
2018年9月通車的高鐵香港段，原本預計日均達80,100人次，雖然通車至今，平均人次未達預期，但去年年初三，曾創下10.4萬的最高乘客量。不過今年農曆新年，高鐵客次大跌，初三只有17,424人次，按年大跌83.2%，只達去年的一成六。另外，初一客次最少，只有15,217人次。