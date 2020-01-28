年三十至初三出入境人次按年大跌一半　高鐵初三客次不及去年兩成

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，農曆新年期間的出入境人次亦大受影響。根據入境處數字，年三十至初三（1月25至27日）的總出入境人次，只有約162萬人次，按年大跌205萬人次，少約55.8%。

另外，去年初三（2019年2月7日）高鐵香港段曾創出約10.4萬人次的乘客量，為通車來最高；不過今年初三只有17,424人次，按年大跌83.2%。