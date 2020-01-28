【武漢肺炎】教聯會籲內地學生盡早回港自我隔離　必要時延遲開學

新型冠狀病毒疫情肆虐，政府早前宣布全港中小學、幼稚園及特殊學校會延遲至2月17日復課，多間大學亦宣布將於延遲至2月17日開學。教聯會主席黃錦良在港台節目《千禧年代》中表示，新型肺炎傳染情況非常嚴重，延長停課時間是最好的防疫措施，希望政府緊密評估，不排除有需要因應疫情要求再延遲開學。

▼武漢疫情嚴重▼

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黃錦良表示，延遲開學復課時間是一個很好的保障，也是最好的防疫措施，但擔心有家長和學生因為假期延長而推遲返港時間，令到措施無效。他強調，雖然學校推延開學復課時間，但是呼籲外遊或到內地探親的家長和學生可以按原定計劃甚至提早回港，並留在家中自我隔離。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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對於開學復課，學校是否準備足夠？黃錦良指，學校在放農曆新年假之前，一直做清潔和消毒，亦預備了一定數量的口罩，不過亦有學校表示口罩、洗手液及酒精的數量未必充足，目前正向教育局反應，亦聯絡不同的供應商，希望確保物資足夠。

疫情仍在擴散，感染人數上升。黃表示，政府、教育局、衛生防疫部門需要緊密溝通，因應疫情發展，不排除進一步再推遲開學時間。他表示，自沙士和豬流感後，學校陸續發展網上學習平台，現時已經有校長及學校研究讓學生在家學習，望可以做到「停課不停學」。