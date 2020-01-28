【武漢肺炎】清潔工用衣架晾口罩重用？區議員促加強前線衛生意識

武漢肺炎持續在全球擴散，全港掀起搶購口罩潮。正當一罩難求之時，網上今日（28日）傳出天水圍天逸邨內，有清潔工友將即棄口罩晾曬在大廈水喉外，有人質疑清潔工將口罩清洗後重用，引起公眾嘩然。當區區議員巫啟航證實此事，表示該名工友晾曬的為全新口罩，估計今次事件與工人不懂得口罩的正確使用方法引致，並非重用經使用的口罩。他又指，已經與該邨的物業管理公司反映，要求管理公司加強前線清潔工人的衛生意識。

網上今日傳出一圖，指天水圍天逸邨內有清潔工友在大廈水喉外，用衣架晾曬起一堆外科口罩，有人留言懷疑工友將使用過的口罩重用。當區區議員巫啟航指，下午時分接到居民通知事件，「有街坊影低咗個情況，並且行前問工人做緊咩，工友就話『口罩擺咗一段時間，要曬吓。』」

網上今日傳出一圖，指天水圍天逸邨內有清潔工友在大廈水喉外，用衣架晾曬起一堆外科口罩，有人留言懷疑工友將使用過的口罩清洗後重用。（網上圖片）

澄清涉事口罩是全新 現已被棄置

巫啟航與天逸邨物業管理公司「雅居」反映，他引述管理公司回應指，該名工友晾曬的為全新未經使用過的口罩，並非打算將口罩重用，而管理公司其後已制止上述行為，該批經晾曬的口罩全數已棄置。

巫又指，曾經質疑是否因為管理公司無法向工人提供足夠口罩，才導致工人需將口罩重用以自保，「管理處回答時指，他們有足夠的口罩給前線員工。」他又認為，管理公司對於清潔工的工作欠清晰指引，「管理公司應該立刻跟工友解釋，口罩應該怎用，而且不應慳住用。」

武漢肺炎持續在全球擴散，全港掀起搶購口罩潮。（資料圖片／余俊亮攝）

巫啟航指，因應武漢肺炎肆虐，天逸邨內已加強消毒清潔衛生工作，如每小時用稀釋漂白水清潔屋邨大堂內的電梯按鈕位置，加裝消毒酒精搓手液等，而前線清潔工首當其衝，他對於清潔工人的工作情況感到憂心，「清潔工友接觸病毒源頭最多。」