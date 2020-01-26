【武漢肺炎】醫管局工會擬罷工逼封關　袁國勇：不應置病人於不顧

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎蔓延至香港，本港今日（26日）新增一宗確診個案，累計已有六宗。連同懷疑個案，共有107名病人留院接受隔離治療。公院醫護人員所面對的工作壓力日益增加，醫管局員工陣線向特區政府發「最後通牒」，若2月3日仍未有回應訴求，包括禁止旅客由中國入境、公開呼籲全港市民戴口罩等訴求，將於同日發起一連五日共兩階段的罷工。 醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示理解員工的擔心，但強調「罷工傷害可以相當大」，希望醫護人員能上下一心、考慮清楚，局方會持開放態度與同事接觸。港大李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇則說，大家要一條心，放下成見，無論政府對與錯，都不應置病人於不顧。

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醫管局員工陣線在其Facebook專頁向特區政府發「最後通牒」，若2月3日仍未有回應訴求，包括禁止旅客由中國入境、公開呼籲全港市民戴口罩等「五大訴求」，將於同日發起一連五日共兩階段的罷工。

組織表示，近日收到多宗醫管局員工投訴，指同事需應付大量武漢肺炎懷疑個案，醫管局卻未能保障員工安全，要求醫管局必須回應「五大訴求」，確保員工在生命及健康不受威脅下工作，否則組織將代表勞方發起一系列工業行動，即發起自2月3日起一連五日共兩階段的罷工計劃。行動的首階段為停止醫管局非緊急服務，採取惡劣天氣下之工作安排。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮。（張浩維攝）

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮稱，理解同事會有不同的想法和擔心，尤其是未經歷過沙士的年輕員工。他承認醫管局人手不足夠，又指若訴求合理，會協助向不同部門反映，但政府未必能答允所有訴求。他強調「罷工傷害可以相當大」，亦表示「好唔想見到呢個問題」，希望醫護人員能上下一心、考慮清楚，局方會持開放態度與同事接觸。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇則說，大家要一條心，無論是黃、藍、紅人士都應放下成見，無論政府對與錯，都不應置病人於不顧。

特首林鄭月娥昨日亦在記者會指，有部分醫護人員提出了採取比較激烈的行動，但她指，現時社會需要和平理性才能抗疫。如有醫護人員擔心工作量及裝備是否足夠等，應開心見誠與政府商量，「而唔係下下都要用激烈行動，可能在過去7個月，大家習慣了用激烈行動」，但對於處理疫情，她呼籲大家不要用激烈對抗態度爭取訴求。