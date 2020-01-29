【武漢肺炎】三間公院合共90名護士請病假　律敦治醫護促封關

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情未平，本港截至昨日（28日）有8宗確診個案；103宗懷疑個案正在接受隔離治療，令公立醫院運作百上加斤。 《香港01》記者今日（29日）接獲消息指，東區尤德夫人那打素醫院手術室，今日共有超過25名護士請病假；博愛醫院手術室全日共有26名護士請病假。醫管局在傍晚補充，東區醫院深切治療部及瑪嘉烈醫院，今日分別亦有15名及23名護士申請病假。 博愛醫院一名今日請假的護士稱，醫護人員在防疫首當其衝，有責任身體力行指出問題所在。他又批評，政府只封閉數個佔旅客流量不足一成的關口，屬「忽視民意，玩語言偽術」。 另外，律敦治醫院一群前線醫護人員向醫院管理局高層發信，斥責特首林鄭月娥態度傲慢，並促請政府立即全面關閉中國旅客的入境通道。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 3 + 2

消息指，東區醫院手術室今日全日有超過25名護士請病假，而昨日深切治療部亦有10多名護士請病假，院方暫時未收到來自請假醫護人員的訴求。據了解，當醫護人員集體請假，院方會調配同部門的休假醫護人員「頂更」，暫時未有手術因而被取消。「因為啲病人排期排咗好耐，我哋都盡量唔會取消，少啲人做就唯有做得慢少少。」

醫管局：瑪嘉烈醫院23名護士請病假

醫管局回應稱，東區醫院手術室及深切治療部今日分別有26名及15名護士申請病假，醫院已因應情況調配人手，二十四小時緊急手術服務及病房服務維持正常。瑪嘉烈醫院今日有23名護士申請病假，病房已適當調配人手，病房服務維持正常。發言人指出，各醫院由感染控制組跟進職員是否涉及集體感染，人事部門會根據既定的人力資源程序處理員工的病假申請，各醫院會盡量調配人手盡力維持服務。

博愛醫院​請假護士：政府只封閉佔客流量不足一成的關口 是語言偽術

另外，消息指，博愛醫院手術室今日共有26名護士申請病假。其中一名今日請了病假的護士表示，醫護人員在防疫首當其衝，有責任身體力行指出問題所在。他認為疫情蔓延至本港屬人禍，指責政府只封閉數個佔旅客流量不足一成的關口，是「忽視民意，繼續玩語言偽術」。他要求政府立即封鎖所有關口、從源頭阻截潛在帶菌者；並追蹤所有已入境高風險人士，強制隔離14日；若非本港居民，必須收取全數住院費方可出境。「政府唔封關、咩都唔做，只會吸引帶菌者不停湧入香港，嚴重剝削本地居民醫療資源及對全港醫療系統帶來超大負擔。」

博愛醫院回應事件稱，手術室今日共有26名護士申請病假，院方會根據既定人力資源程序處理員工病假。因應公立醫院啟動「緊急應變級別」，院方日前已經檢視非緊急服務及調節服務量，包括非緊急手術的安排，故本院今日的手術室服務不受影響。院方會繼續留意人手情況，並感謝員工配合臨時工作調配安排，盡力維持正常服務。

消息指，東區醫院外科手術科今日全日有超過25名護士請病假。（資料圖片）

律敦治醫護批林鄭態度傲慢

與東區醫院同屬港島東聯網，律敦治醫院的一群前線醫護人員向醫管局高層發信。他們在信中指，政府在關口不設防，導致大量疫區人口湧入。而政府昨日才宣佈局部封關，他們批評措施形同虛設。他們又斥責，特首林鄭月娥公開誣衊醫護人員的的要求是「激烈行為」，態度極為傲慢無禮。他們促請醫管局，向政府反映他們的訴求，包括立即全面關閉中國旅客的入境通道，並公開呼籲市民在公眾地方做好防禦措施，譬如戴上口罩。他們表示，如政府未能及時回應，不排除會參加由工會發起的工業行動。

醫管局員工陣線早前在其Facebook專頁向特區政府發「最後通牒」，若政府昨日仍未有回應「五大訴求」，包括禁止旅客由中國入境、公開呼籲全港市民戴口罩等，將會舉行會員大會，以表決是否由2月3日起發起一連5日、共兩階段的罷工行動。工會昨晚回應林鄭月娥記者會時重申對「全面封關」的堅持，並要求政府必須公布中國來港探親、商務等人流數目。